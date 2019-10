Første tilfelle av brexit-psykose beskrevet i Storbritannia

En medisinsk artikkel i Storbritannia beskriver det første tilfellet av brexit-utløst psykose. Pasienten ble helt frisk etter noen uker.

Brexit kan være stressende for noen hver, og for enkelte kan det gå på helsa løs. Illustrasjonsfoto: Alastair Grant / AP / NTB scanpix

NTB

For mindre enn 2 timer siden

Britiske leger har beskrevet det første tilfelle av en forholdsvis kortvarig psykose utløst av at landet skal forlate EU, skriver The Telegraph. Pasienten er en mann i 40-årene, og problemene oppsto kort tid etter folkeavstemningen i 2016.

Ifølge en artikkel i British Medical Journal ble mannen blant annet bekymret for rasistisk motiverte hendelser, og han skammet seg over å være britisk.

– Han hadde problemer med å forsone seg med de politiske hendelsene rundt ham og at han tilhørte en valgkrets som ikke gjenspeilte hans syn. Han fikk søvnproblemer, og kona hans fortalte at han begynte å dele tankene sine mer på sosiale medier etter folkeavstemningen, sier doktor Muhammed Zia Ul Haq Katshu. Han behandlet mannen, som ble lagt inn på en psykiatrisk klinikk. Han sier pasienten prøvde å grave seg ned i gulvet med hendene for å komme seg unna.

En annen lege påpeker i artikkelen at politiske hendelser kan virke som store stressfaktorer.

Mannen ble diagnostisert med en akutt schizofreni-lignende psykotisk tilstand, og antas å være det første tilfellet av at en slik tilstand er utløst av brexit. Den psykiske helsetilstanden forverret seg raskt, men etter en kort innleggelse og behandling med medisiner, var han fullt restituert. Han har ikke hatt problemer siden.

Ifølge artikkelen hadde han vært gjennom en lignende episode knytte til jobbrelatert stress for 13 år siden.