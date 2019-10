Danmark med ny plan for å oppdage dysleksi tidligere

Den danske regjeringen vil teste for dysleksi allerede i barnehagealder. De mener lese- og skrivevansker generelt blir oppdaget for sent i dag.

IKKE BRA NOK: I dag kan barnas språk fra barnehagealder kartlegges og utredes, slik at man kan vurdere om de er i risikosonen. Deretter har de krav på å testes for dysleksi i 2.-3. klasse på skolen. Det er tilnærmet lik samme opplegg som i Norge. Det er ikke bra nok, mener den danske regjeringen. Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

Den danske regjeringen kommer nå med en firemålsplan for å minimere ringvirkningene av lese- og skrivevansker for de barna som har dette, skriver avisa Politiken.

I dag kan barnas språk fra barnehagealder kartlegges og utredes, slik at man kan vurdere om de er i risikosonen. Deretter har de krav på å testes for dysleksi i 2.-3. klasse på skolen.

Som i Norge

Det er tilnærmet lik samme opplegg som i Norge. Det duger ikke, mener barne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i den danske regjeringen.

– Vi vil at du skal begynne å spore det i barnehage og første klasse, slik at barna får en så god start på skolen som mulig, sier Rosenkrantz-Theil til Ritzau.

Går ut over skolen

– Vi vet at for barn med dysleksi går det ut over skolegangen deres hvis du oppdager det for sent. Og jo raskere vi kommer inn, jo bedre skolegang vil barna som har dysleksi, få, sier hun.

Det første målet i planen er å teste barn for dysleksi fra barnehagealder og 1. klasse. Et annet er mål er å kartlegge hvilke kommuner som henger etter i arbeidet med å følge opp barna som sliter.

Det skal også tilpasses en egen test for barn med dansk som andrespråk, og til sist skal det gjøres en vurdering av hvilken effekt investeringene i dysleksiarbeidet har hatt.