Klart for rettssak mot Harvey Weinstein to år etter at anklagene utløste #metoo

To år etter at anklagene om seksuelle overgrep begynte å hagle mot Harvey Weinstein, stilles han for retten for voldtekt og for å ha tvunget til seg oralsex.

Harvey Weinstein, med rullator, fotografert idet han forlater et rettsmøte i New York 11. desember. Foto: Foto: Mark Lennihan / AP / NTB scanpix

Nesten 90 kvinner har anklaget den tidligere Hollywood-produsenten for enten upassende seksuell oppførsel eller overgrep.

Men kun to av sakene er en del av tiltalen når rettssaken mot ham innledes mandag. Han står tiltalt for å ha voldtatt en ikke navngitt kvinne på et hotellrom i New York i mars 2013 og for å ha tvunget en annen kvinne, tidligere produksjonsassistent Mimi Haleyi, til oralsex i Weinsteins egen leilighet i juli 2006.

Rettssaken er ventet å vare i seks uker. Blir han kjent skyldig, risikerer han livsvarig fengsel.

Begynte med avisartikkel

Anklagene mot Weinstein ble først omtalt i New York Times i oktober 2017. Deretter strømmet det på med beskyldninger mot den nå 67 år gamle filmmogulen, blant annet fra filmstjerner som Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow.

Weinstein selv har beklaget sin oppførsel og den lidelse han har påført de mange kvinnene, men han insisterer på at sexen var frivillig og at han ikke har gjort noe ulovlig. Saken har ført til at han fikk sparken fra produksjonsselskapet Miramax, som han selv grunnla sammen med sin bror.

Aktoratet har innkalt fire vitner for å forsøke å overbevise juryen om at de to sakene illustrerer et langvarig mønster med overgrep mot langt flere kvinner.

Blant vitnene er Sopranos-skuespilleren Annabella Sciorra, som var blant de første som anklaget Weinstein – for en voldtekt tilbake i 1993–94. En annen kvinne vil vitne om en episode tilbake i 2013, der hun hevder Weinstein voldtok henne. Anklagene til de to andre er ikke er kjent på forhånd.

Byttet forsvarere

Det er ikke ventet at Weinstein selv vil vitne. Forsvarerne hans vil gjøre alt de kan for å undergrave anklagene, blant annet ved å vise til en rekke e-poster og tekstmeldinger som tyder på at kvinnene beholdt et vennskapelig forhold til Weinstein flere måneder etter de påståtte overgrepene.

Weinstein, som er kjent som en utålmodig mann, har byttet ut advokatene sine flere ganger etter at han ble siktet. Valget falt til slutt på Donna Rotunno, som med stort hell har forsvart flere titall menn som er blitt anklaget for seksuelle overgrep og trakassering.

Rotunno har på forhånd uttalt at rettssaken vil ende med at Weinstein blir renvasket og frikjent.

Store ringvirkninger

Hvis Weinstein blir funnet skyldig, vil det kunne utgjøre et vannskille for #metoo-bevegelsen og kampen mot at mektige personer utnytter sine stillinger til seksuell trakassering og maktmisbruk både i Hollywood og andre steder.

Saken mot Weinstein utløste et skred av anklager mot mektige personer som ble beskyldt for å utnytte sin makt til å presse til seg sex både i USA og andre land. Mange av dem har måttet forlate mektige posisjoner og fått ryktet sitt ødelagt, men de aller fleste har sluppet unna rettssaker.

Ett unntak er saken mot kulturpersonligheten Jean-Claude Arnault i Sverige. Den førte ikke bare til at Arnault selv ble stilt for retten for voldtekt og dømt til to og et halvt års fengsel. Den bidro også til full splittelse i Svenska Akademien, som deler ut nobelprisen i litteratur.

