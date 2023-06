Tusener i abortdemonstrasjon i Polen: – Slutt å drepe oss

Polakker krever en liberalisering av abortloven og demonstrerte i flere polske byer onsdag.

Polakker i Warszawa demonstrerer mot landets abortlov. Foto: Czarek Sokolowski / AP / NTB

NTB

«Slutt å drepe oss» var ett av budskapene som gjallet.

– Vi vil ha leger, ikke misjonærer, sa demonstrantene.

Demonstrasjonene er utløst av at en gravid kvinne døde fem måneder ut i svangerskapet på grunn av blodforgiftning. Statlige myndigheter har uttalt at loven ikke har skyld i kvinnens død. Loven åpner for abort dersom kvinnens liv er i fare.

Abortaktivister har uttalt at det er minst fem tilfeller hvor gravide kvinner har dødd som pårørende har skyldt på landets abortrestriksjoner.

Polens regjering innførte i 2021 et tilnærmet totalforbud mot abort. Loven tillater abort kun dersom graviditeten er et resultat av et overgrep eller om kvinnens liv eller helse er truet. Samtidig kan leger reservere seg mot å utføre abort basert på egen samvittighet.