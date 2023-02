Nicola Sturgeon: – Tiden er inne for at jeg går av

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon gir seg etter åtte år som leder for det skotske nasjonalistpartiet SNP.

Nicola Sturgeon bekreftet avgangen på en pressekonferanse onsdag.

Nicola Sturgeon har vært Skottlands førsteminister siden november 2014 og er landets lengstsittende førsteminister.

NTB

– Siden jeg tok over jobben, har jeg tenkt at en del av den er å vite når tiden er inne for å gi plassen til noen andre. I hodet og hjertet vet jeg at tiden nå er inne. At det er riktig for meg, for partiet og for landet, sa Sturgeon på en pressekonferanse onsdag.

Den overraskende kunngjøringen kommer bare en måned etter at Sturgeon sto fast ved at hun ikke ville gå av. 52-åringen sa onsdag at hun har gått mye fram og tilbake de siste ukene, men at dette var den rette avgjørelsen.

– Ved å gå av, frigjør jeg SNP til å velge hvilken retning de ønsker å gå i, tilføyde 52-åringen.

Sturgeon opplyste at hun blir sittende inntil en etterfølger er klar og har gitt SNP instruks om å starte prosessen med å velge en ny leder.

– Pliktfølelse og kjærlighet

– Jeg vet at noen vil bli opprørt over denne avgjørelsen, og av at jeg tar den nå. Selvfølgelig vil det være andre som takler denne nyheten helt fint, og det er det fine med demokratiet, sa Sturgeon.

– Avgjørelsen min kommer fra pliktfølelse og kjærlighet.

Sturgeon var klar på hun ikke går av på grunn av den nåværende situasjonen i skotsk politikk, og at det ikke er en reaksjon på det hun kaller kortsiktig press.

Samtidig understreket Sturgeon at hun ikke er ferdig som politiker, uten å utdype hva hun mente med det.

Lengstsittende

Sturgeon har vært førsteminister siden november 2014, da hun tok over etter Alex Salmond etter den feilslåtte uavhengighetsavstemningen samme år. Hun er landets lengstsittende førsteminister.

52-åringen har vært medlem av det skotske parlamentet siden 1999 og den skotske regjeringen siden 2007. Hun var helseminister i perioden 2007 til 2012 og næringsminister mellom 2012 og 2014.

Sturgeon har lenge vært en forkjemper for skotsk uavhengighet fra Storbritannia. I juni i fjor startet Sturgeon kampanjen for å få i stand en ny folkeavstemning.