Millioner av flyktninger rammet av stort jordskjelv i Tyrkia og Syria

Minst 568 mennesker er så langt bekreftet omkommet i jordskjelvet som rystet Tyrkia og Syria, opplyser myndighetene i begge land. Tallet ventes å stige.

Folk søker gjennom ruinene i Diyarbakir i Tyrkia mandag.

NTB

Ved 08-tiden på morgenen var over 560 mennesker bekreftet døde mens hundrevis er skadet. Hvor mange som ligger under ruinene av sammenraste bygninger, er det ingen som vet ennå. Tallet på døde ventes å stige.

– Jeg har ikke styrke lenger, ropte en overlevende fra under ruinene i tyrkiske Adana, mens redningsmannskapene desperat prøvde å grave seg ned til ham.

Litt over klokken 2 natt til mandag lokal tid rammet et skjelv med styrke på 7,8 like nord for byen Gaziantep.

– Jeg har aldri kjent noe liknende på mine 40 år på denne jorden, sier den lokale innbyggeren Erdem til nyhetsbyrået Reuters.

En knust bil under ruiner av en bygning i Azmarin i Idlib-provinsen nord i Syria.

Kjentes over 1000 kilometer unna

Flere etterskjelv, det sterkeste med styrke på hele 6,6, har kommet i etterkant. Skjelvet rammet hardest sørøst i Tyrkia og nordvest i Syria, men det kunne kjennes så langt unna som i Kairo, over 1.000 kilometer unna.

Mennesker strømmet ut i gatene i Damaskus og Beirut da skjelvet inntraff. Italia utstedte tsunamivarsel for landets sørkyst etter jordskjelvet, men dette ble raskt trukket tilbake.

I byen Diyarbakir, drøyt 250 kilometer øst for episenteret, lette redningsmannskapene etter overlevende i ruinene av en elleve etasjer høy bygning. Til slutt ba de om stillhet for å få med seg lydene fra de begravde.

De klarte å dra en mann ut, og bar ham på båre forbi hundrevis som fulgte med på redningsarbeidet i ren desperasjon. Mennesker gråt da de innså at deres kjære var fortapt.

Det er i Tyrkia man vet mest om situasjonen, og de åtte hardest rammede provinsene har allerede fått stor bistand fra nasjonale myndigheter.

Et kraftig jordskjelv rammet det sørlige Tyrkia mandag. Skjelvet kunne kjennes godt også i Syria, Libanon og Kypros.

Millioner av flyktninger

Folk som prøvde å rømme fra det jordskjelvrammede området, skapte trafikkaos og hindret redningsmannskaper. Moskeer åpnet dørene for å gi mennesker ly, idet regionen er rammet av minusgrader og snøvær.

På begge sider av grensen bor det et stort antall flyktninger fra borgerkrigen i Syria, mange av dem under elendige forhold. Bare på syrisk side er det drøyt 4 millioner, i kummerlige forhold og med lite tilgang på helsehjelp. Sykehusene i regionen skal være stappfulle, idet dødstallene har passert 300 og er stigende.

Flere land har allerede tilbudt sin bistand til Tyrkia, deriblant Israel og Ukraina.

Få land er like utsatt for jordskjelv som Tyrkia. I 1999 rammet et jordskjelv med styrke på 7,6 sørøst for Istanbul, og krevde mer enn 17.000 menneskeliv.