Eksil-iranere nekter for spionanklager i Danmark

Tre eksil-iranere som anklages for å ha spionert for Saudi-Arabia i Danmark, nekter straffskyld. Det samme gjør en norsk-iraner knyttet til iransk etterretning.

NTB

Tirsdag ble de tre mennene framstilt for varetektsfengsling i Roskilde, der de også nektet for å ha hyllet en terroraksjon som kostet 25 mennesker livet i den iranske byen Ahvaz i september 2018.

Den angivelig hyllesten ble fanget opp av Politiets etterretningstjeneste (PET), som gjennomførte husransakelse hos de tre mennene.

Under rettsmøtet tirsdag kom det fram at tiltalen om spionasje er et resultat av de funn som ble gjort under denne politiaksjonen.

Terroraksjon i Iran

Ifølge PET er de tre mennene ledende medlemmer av den iranske opprørsgruppen Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA), som tok på seg ansvaret for terroraksjonen i 2018.

Ifølge PET har de i årene 2012 til 2018 innhentet opplysninger om en rekke enkeltpersoner og virksomheter i Danmark og i utlandet, for deretter å rapportere til saudiarabisk etterretningstjeneste.

Under tirsdagens rettsmøte kom det fram at den angivelige spionasjen fant sted fra flere adresser i Ringsted, rundt 30 kilometer sørvest for Roskilde.

Aktoratet ba om lukkede dører under fengslingsmøtet, noe retten i Roskilde innvilget. Innholdet i de tre mennenes forklaring er derfor ikke kjent.

Forsvareren til en av mennene opplyser imidlertid at hans klient har vært under PETs beskyttelse som følge av en angivelig trussel fra iransk etterretning.

Norsk-iraner

PET mente i september 2018 å ha avdekket en attentatplan mot en av ASMLAs ledere som var bosatt i Ringsted.

En 40 år gammel norsk statsborger av iransk opprinnelse ble i den sammenheng pågrepet av svensk sikkerhetspoliti i Göteborg og deretter utlevert til Danmark. Der har han sittet i varetekt siden, siktet for å ha medvirket til å forberede attentatet.

Irans Oslo-ambassade

Mannen, som har bodd i Norge i ti år, er også siktet for å ha bistått en fremmed etterretningstjeneste på dansk jord, angivelig iransk, men nekter straffskyld.

Mannen skal flere ganger ha jobbet som vakt ved den iranske ambassaden i Oslo, og han har også sittet på første rad sammen med Irans ambassadør under festlige anledninger.

På sin egen CV oppgir mannen selv å ha jobbet for ambassaden, og han har også jobbet for flere ulike IT-bedrifter i Oslo.

Nordmannens føringsoffiser

PET har også tatt ut siktelse mot en navngitt offiser i iransk etterretningstjeneste i forbindelse med det angivelige attentatforsøket nordmannen er varetektsfengslet for.

Mannen befinner seg ikke i Danmark og er derfor siktet in absentia for spionasje og forsøk på drap. Han blir nå etterlyst internasjonalt.

Den etterlyste mannen var ifølge dr.dk angivelig føringsoffiser for den fengslede norskiraneren, som skulle ha utført attentatet mot ASMLA-lederen.

