Ekspert: Coronaviruset har trolig smittet 25.000

Det reelle tallet på antall smittede av coronaviruset er trolig i nærheten av 25.000, mot de 2.744 bekreftede tilfellene, ifølge beregninger gjort i Hongkong.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NTB

Gabriel Leung, som leder Li Ka Shing-fakultetet for medisin ved Universitetet i Hongkong, opplyste på en pressekonferanse mandag at deres forskning tyder på at rundt 44.000 personer er i inkubasjonsstadiet for sykdommen.

Leung, som brukes som smittevernekspert av myndighetene i Hongkong, sier at hans forskerteam regner med at antall smittede vil dobles hver sjette dag hvis man ser bort fra tiltak som myndighetene setter inn.

Minst 80 personer er døde som følge av sykdommen.

Publisert: Publisert: 27. januar 2020 11:10

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt