Meteorologene varsler eskalering av ekstremvarmen i Australia

Australia satte tirsdag varmerekord med en gjennomsnittstemperatur på hele 40,9 grader. Nå varsler meteorologene at det er enda varmere vær i vente.

BONDI BEACH: Australia opplevde tirsdag den varmeste dagen som noen gang er registrert. Den nye gjennomsnittstemperaturrekorden er på 40,9 grader. Her fra Bondi Beach i Sydney. Foto: Marianne Løvland, NTB scanpix (arkiv)

NTB

Den tidligere rekorden på 40,3 grader ble satt 7. januar i 2013, melder BBC.

Det meteorologiske instituttet i Australia sier at gjennomsnittet av de høyeste temperaturene i hele landet er den sikreste måten å måle en hetebølge på.

Varm luft har feid inn over landet denne uken, og meteorologene venter mer ekstrem varme og hetebølger de neste dagene.

– Varmen vil bare intensiveres ytterligere i dag, sier meteorolog Diana Eadie Said onsdag.

Flere steder har temperaturen kommer over 45 grader, og Perth, på vestkysten av Australia, har hatt over 40 grader tre dager på rad, noe som er rekord for desember.

Vind og 46 grader

Rekorden ble satt samtidig som landet kjemper mot tørke og store skogbranner. Lørdag er deler av Sydney ventet å få temperaturer over 46 grader, samtidig som vind på opptil 100 kilometer i timen trolig vil treffe østkysten og forverre skogbrannene.

Glør fra brannene kan forflytte seg opptil 30 kilometer med vinden, opplyser myndighetene.

– I løpet av de neste dagene kommer brannmannskaper, nødetater og alle samfunn i nærheten av brannene til å bli utfordret av en ny trussel, sier brannsjef i New South Wales, Shane Fitzsimmons.

Politiet evakuerte onsdag beboere fra flere hjem i Peregian i delstaten Queensland som følge av en ukontrollert brann.

FRYKTER BRANNER: Brannene har herjet nord for Sydney i Australia siden oktober. De høye temperaturene øker faren for at brannene vil eskalere. Foto: AP / Rick Rycroft / NTB scanpix

Massive branner

Hundrevis av branner har herjet landet i flere måneder. I New South Wales er et landområde på mer enn 20.000 kvadratkilometer ødelagt i brannene, og i flere uker har røyken lagt seg som et teppe over Sydney og andre deler av delstaten.

Skogbrannene startet i år tidligere enn vanlig. De har svidd av skog, dyrket mark og utmark øst i Australia siden oktober. I New South Wales og Queensland har seks mennesker mistet livet, og 700 hjem har blitt ødelagt.

Også på vestkysten har brannmenn og frivillige kjempet mot en storbrann ved Perth, som har rasert 13.000 hektar.

Kritiserer statsministeren

Ifølge forskere har brannene i år kommet tidligere og med mer intensitet på grunn av langvarig tørke som et resultat av global oppvarming.

De mange brannene har satt press på statsminister Scott Morrison, som flere mener ikke har gjort nok for å håndtere følgene av klimaendringene.

Morrison kom i forrige uke med en innrømmelse om at klimaendringene er en av «faktorene» som bidratt til brannene. Samtidig forsvarte han regjeringens utslippspolitikk og unnlot å kunngjøre ytterligere tiltak for å løse problemet.

Tusenvis samlet seg forrige uke i Sydney i protest mot manglende tiltak mot klimakrisen.

