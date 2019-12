Putin sier seg fornøyd med Zelenskyj-møte

Presidentene Volodymyr Zelenskyj og Vladimir Putin møttes mandag for første gang i et forsøk på å gjenopplive fredsprosessen om Øst-Ukraina.

TOPPMØTE: Russlands president Vladimir Putin (til h.) Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (til v.) og Frankrikes president Emmanuel Macron ankommer toppmøtet der de skulle snakke om mulighetene for en fredelig løsning i Øst-Ukraina. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

– Ja, jeg er fornøyd, sa Putin på engelsk etter møtet med sin ukrainske motpart i presidentpalasset i Paris mandag.

Etter samtaler med Tysklands statsminister og Frankrikes president hadde Zelenskyj og Putin et eget møte som varte i 10-15 minutter, opplyser en kilde i det franske presidentpalasset.

– Lederne har diskutert et utkast, og hver eneste setning blir diskutert på en livlig måte, sa Zelenskyjs visestabssjef Kyrylo Tymosjenko.

– Det er en arbeidsatmosfære og det er ingen problemer, la han til.

Zelenskyj og Putin håndhilste da de møttes, og de jobbet mandag kveld med utarbeidelse av en mulig avtale som har som mål å løse konflikten i Øst-Ukraina, het det i en uttalelse fra Kreml.

Også Russlands energiminister og det statlige russiske gasselskapet Gazproms øverste sjef var med på møtet.

RUNDT BORDET: Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Angela Merkel og Volodymyr Zelenskyj satte seg ved et bord i presidentpalasset i Paris mandag kveld for å diskutere en slutt på kampene i Øst-Ukraina. Foto: AP / NTB scanpix

13.000 drept

Utgangspunktet for mandagens toppmøte i Paris var den såkalte Minsk-avtalen fra 2015, da Russland og Ukraina ble enige om våpenhvile, tilbaketrekning av tunge våpen fra fronten og om å holde lokalvalg i den separatistkontrollerte Donbass-regionen.

Avtalen ble brutt kort tid etter, og Tysklands daværende utenriksminister, nåværende president Frank-Walter Steinmeier lanserte da en noe forenklet versjon.

Heller ikke den avtalen er etterlevd, og partene skal nå gjøre et nytt forsøk på å løse konflikten som har krevd over 13.000 menneskeliv de siste fem årene.

Motstand på hjemmebane

Ukrainas ferske president Zelenskyj har sluttet opp om Steinmeier-planen og åpnet for utvidet selvstyre i de separatistkontrollerte og Moskva-vennlige områdene i Øst-Ukraina. Meningsmålinger tyder imidlertid på at han langt fra har støtte fra et flertall av ukrainerne i dette.

Zelenskyj er også svekket politisk som følge av Ukrainas rolle i forbindelse med riksrettssaken som er underveis mot president Donald Trump i USA.

USA har vært en trofast støttespiller for Ukraina, men Zelenskyj må nå trå varsomt både overfor Det hvite hus og republikanere og demokrater i Kongressen.

I PARIS: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møte mandag for første gang Russlands president Vladimir Putin ansikt til ansikt for å diskutere en fredsavtale om Øst-Ukraina. Møtet fant sted i Elysee-palasset i Paris. Foto: AP / NTB scanpix

I UKRAINA: Flere hundre aktivister utenfor presidentkontoret i Kiev følger med på en fjernsynssending fra Paris-møtet for å få med seg siste nytt fra samtalene mellom Vladimir Putin og Volodymyr Zelenskyj. Foto: AP / NTB scanpix

Macron og Merkel

Frankrikes president Emmanuel Macron, som ikke legger skjul på sin ambisjon om å bli Europas fremste leder, var vert for mandagens toppmøte i Elysee-palasset.

Forut for det bilaterale møtet mellom Putin og Zelenskyj, deltok de to presidentene på et to timer langt møte samen med Macron og Tysklands statsminister Angela Merkel.

Merkel hadde trolig en kopi av Steinmeier-planen med seg i vesken, i håp om også å få Putin til å slutte opp om denne. Toppmøtet er det første i sitt slag på tre år.

Ingen av de fire hovedpersonene ga noen kommentarer til pressen før møtet. Det var ikke ventet at de skulle bli enige om noen omfattende fredsavtale på møtet, men diplomater håper sammenkomsten vil bidra til å bygge tillit mellom presidentene i Ukraina og Russland.

Zelenskyj og Putin har svært ulik bakgrunn. Tidligere KGB-agent Putin (67) har hatt makten i snart to tiår, mens 41 år gamle Zelenskyj var komiker inntil han vant presidentvalget i Ukraina tidligere i år.