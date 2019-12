Britene er misfornøyd med norsk juletre

Britene er misfornøyd med det norske juletreet på Trafalgar Square, og kaller det «glissent» og «anemisk».

Publisert: Publisert: Nå nettopp

TREET: Britene er misfornøyd med juletreet på Trafalgar Square. Foto: Victoria Jones, PA via AP / NTB scanpix

NTB

Hvert år siden 1947 har Norge gitt et juletre i gave til britene. Treet har alltid stått på Trafalgar Square i London.

I år er britene misfornøyd med treet de har fått. I sosiale medier er det mange som er harde i karakteristikkene. Flere kaller det både «trist», «pinlig» og mener at treet er glissent.

Det var BBC som først omtalte kritikken.

– Jeg lurer på hva vi har gjort mot Norge, sier en brite BBC har snakket med.

Treet er 21 meter høyt, og lysene på treet ble tent klokken 18 torsdag. Treet ble felt ved Grønmo i Østmarka Oslo 19. november.

Oslo-ordfører Marianne Borgen var til stede på seremonien da lysene ble tent.

KRITISERES: Flere mener at treet, som britene har fått i gave fra Norge, er glissent og har få greiner. Foto: Victoria Jones, PA via AP / NTB scanpix

Den britiske ambassadøren i Norge, Richard Wood, forsvarer treet.

– Det er sånn et 90 år gammelt, 25 meter høyt tre ser ut i det fri, sier Wood ifølge BBC.

Det første treet var en gave fra kong Haakon VII til britene som takk for at han fikk flykte til Storbritannia under 2. verdenskrig.

– Det er viktigere å tenke på symbolikken i treet enn å telle hvor mange greiner det har, sier Wood.

Kommunestyret i Westminster kaller også treet en sjenerøs gave.