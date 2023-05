FBI får kritikk for etterforskningen av mulig Russland/Trump-samarbeid

FBIs beslutning om å etterforske et påstått samarbeid mellom Russland og Donald Trumps valgkamp i 2016, var tynt begrunnet, konkluderer uavhengig gransking.

Statsadvokat John Durham la mandag frem sin rapport om FBIs etterforskning av det påståtte samrøret mellom Russland og Donald Trumps valgkam p i 2016.

NTB

Statsadvokat John Durham har i fire år ledet granskingen av FBI og omstendighetene rundt etterforskningen de satte i verk i 2016. Mandag la han frem sin 300 sider lange rapport.

Rapporten kommer med til dels knusende kritikk av FBI som anklages for å ha basert sin etterforskning på uverifiserte opplysninger. FBI får også kritikk for å ha oversett eller bevisst utelatt opplysninger som ikke bidro til å underbygge teorien om at Trump fikk bistand fra Russland i valgkampen.

Trump og hans allierte har lenge hevdet at Durham ville avdekke «århundrets forbrytelse» der FBI og amerikansk etterretning aktivt spilte på lag med Demokratene for å spre løgner, men dette underbygges ikke i rapporten.

Tidligere kjent

En underordnet ansatt i FBI har rett nok erkjent å ha løyet i sin forklaring til Durham, men to andre saker som havnet i retten endte med frifinnelse.

Mye av det som står å lese i Durhams rapport er tidligere kjent, ettersom anklagene om samrøre mellom Russland og Trump-leiren også ble gransket av det amerikanske justisdepartementets spesialetterforsker Robert Mueller, Representantenes hus og etterretningskomiteen i Senatet.

Reformer

Ettersom Trump på nytt regnes som Republikanernes fremste presidentkandidat foran neste års valg, er det likevel ventet at partiet vil gripe fatt i rapporten og bruke den som skyts i valgkampen.

FBI har fått ny ledelse siden 2016 og har overfor Durham forsikret om at det er gjennomført endringer for å unngå en gjentakelse der etterforskninger blir igangsatt på sviktende grunnlag.

– Hadde disse reformene blitt gjennomført før 2016, ville de feil som er identifisert i rapporten kunne blitt unngått, heter det i en uttalelse fra FBI.