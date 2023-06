To pågrepet etter knivangrep Sverige – fire alvorlig skadd

Fire tenåringsgutter er alvorlig skadd i et knivangrep ved en idrettshall i Eskilstuna i Sverige. To personer er pågrepet.

Politiet på stedet etter knivhendelsen ved Muktellarenan i Eskilstuna. Fire tenåringsgutter er alvorlig skadd.

To personer er pågrepet etter knivangrepet. Politiet venter flere pågripelser.

Angrepet skjedde rundt lunsjtider under en friluftsdag på skolen.

Det ble igangsatt en stor politiaksjon ved idrettshallen Muntellarenan i Eskilstuna torsdag ettermiddag. Årsaken var et stort slagsmål blant elever fra en nærliggende skole.

De fire guttene som er skadd, er alle i 15-årsalderen.

Region Sörmland opplyste i 16-tiden at to av tenåringene regnes som «mer alvorlig skadde», mens de to andre er «mindre alvorlig skadde».

Venter flere pågripelser

Politiet etterforsker saken som drapsforsøk og har pågrepet to unge menn. Begge er under 20 år gamle.

Polititalsperson Marcus Anefur sier at de to ble pågrepet på bakgrunn av vitneavhør. Han vil ikke komme med ytterligere detaljer om de pågrepne eller et eventuelt motiv.

– Vi venter at ytterligere personer kommer til å bli pågrepet, sier Anefur.

Angrepet skjedde rundt lunsjtider under en friluftsdag på skolen. Minst fem politibiler og to ambulanser ble sett i området, og en av ambulansene forlot stedet med blålys og sirener på. Rundt 80 elever var til stede.

Politiet har bekreftet at det dreier seg om et slagsmål der det ble brukt minst en skarp gjenstand.

Skal ha vært bevisste

Lina Axelsson Kihlbom, som leder barne- og ungdomsarbeidet i kommunen, sier til TT at de skadde var bevisste etter hendelsen.

Innledningsvis ble det opplyst at knivangrepet fant sted på skolen, noe rektoren har avvist overfor SVT.

– Det er snakk om elever fra skolen som befant seg et annet sted, sier hun til kanalen.

Eskilstuna ligger i Södermanlands län, rundt elleve mil vest for Stockholm.