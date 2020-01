Prins Harry: – Det var ikke noe annet alternativ

Prins Harry sier han og konen Meghan føler at de ikke hadde noe annet valg enn å gi opp sine kongelige posisjon og plikter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

HERTUGPAR: Prins Harry og Meghan mister både posisjon og plikter når de trekker seg tilbake. Foto: Toby Melville/Reuters, NTB scanpix

NTB

I en tale til stiftelsen Sentebale søndag kveld snakket prinsen om avgjørelsen om at han og hertuginne Meghan skal tre seg tilbake fra fremste rekke i det britiske kongehuset.

– Jeg vil at dere skal høre sannheten fra meg, det jeg kan dele. Ikke som en prins eller hertug, men som Harry, den samme personen dere har sett vokse opp de siste 35 årene, men med et tydeligere perspektiv, sa prinsen ifølge Sky News.

Videre fortalte 35-åringen at han har følt på støtten han har mottatt gjennom årene, og at han så at Meghan ble tatt imot med åpne armer da han endelig fant den kjærligheten og lykken som han gjennom hele livet hadde håpet å finne.

– Jeg vet også at dere i løpet a disse årene har blitt så godt kjent med meg at dere vet at den kvinnen jeg valgte som mine kone, har de samme verdiene som meg, sa prisen.

Mange år med utfordringer

Videre fortalte han at beslutningen ekteparet har hatt ikke har vært lett, men at det var et resultat etter mange samtaler og mange år med utfordringer.

– Jeg vet at jeg ikke alltid har gjort ting rett, men når det gjelder dette, var det ikke noe annet alternativ, sa prins Harry, ifølge Sky News.

– Vårt håp var å kunne fortsette å tjene dronningen, samveldet og mine militære tilknytninger, men uten offentlig finansiering. Dessverre var ikke det mulig, forklarte prinsen for de oppmøtte.

Negativ oppmerksomhet

8. januar kunngjorde Meghan og Harry at de ønsker seg mer uavhengighet uten kongelige plikter, og at de vil veksle på å bo mellom Storbritannia og Canada. Årsaken er den voldsomme og til tider svært negative oppmerksomheten fra britisk presse.

Dronning Elizabeth ble ikke orientert om utspillet, men paret skal tidligere ha forsøkt å ha fått i stand et møte med henne om saken.

Meghan befinner seg nå i Canada sammen med parets åtte måneder gamle sønn Archie.

Publisert: Publisert 19. januar 2020 23:55 Oppdatert: 20. januar 2020 00:50

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt