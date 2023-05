CNN avviser kritikken etter Trump-intervju

CNN avviser kritikken etter sitt intervju med Donald Trump, der den tidligere presidenten kom med flere usannheter og på nytt hevdet å være offer for valgfusk.

Intervjuet onsdag kveld var Donald Trumps første opptreden på CNN siden presidentvalget i 2016.

NTB

Intervjuet, som ble gjort på scenen under et folkemøte i New Hampshire, ble sendt i beste sendetid onsdag kveld. I ettertid har det kommet krass kritikk mot CNN både fra politikere og andre medier.

– Et greatest hits-album med løgner, konkluderte Politico i sin omtale av intervjuet.

Chris Hayes i TV-kanalen MSNBCs mener CNN-intervjuet vanskelig kan rettferdiggjøres, og andre har vist til at Trump gjentatte ganger overkjørte intervjueren, den erfarne journalisten Kaitlan Collins.

Trump hevdet blant annet at han som president ville ha kunnet stanse krigen i Ukraina i løpet av 24 timer, og han lovet å benåde og løslate hundrevis av dem som deltok i stormingen av Kongressen dersom han får en ny periode i Det hvite hus.

CNNs ledelse avviser all kritikk etter Trump-intervjuet og hevder Kaitlan Collins tydelig viste «hva det innebærer å være en journalist i verdensklasse». Her er CNNs korrespondent fotografert i 2018.

Nedsettende kommentarer

Intervjuet ble sendt dagen etter at en jury i en sivil rettssak fant Trump skyldig i seksuelle overgrep og ærekrenkelse av forfatteren og journalisten E. Jean Carroll.

Trump gjentok at han aldri hadde møtt Carroll og kom med nye nedsettende kommentarer om henne, noe han høstet latter i salen for.

– CNN kan rett og slett late som om de er uvitende om det faktum at de lot et offer for seksuelle overgrep bli målrettet angrepet på nasjonal TV dagen etter dommen, tvitret Demokratenes kongressrepresentant Alexandria Ocasio-Cortez etter intervjuet.

Intern kritikk

Også innad i CNN ble det reist kritikk etter intervjuet med Trump. .

– Det er vanskelig å se at USA skal være tjent med en slik forestilling av løgner som den som ble sendt på CNN onsdag kveld, kommenterer kanalens egen mediereporter Oliver Darcy.

– Trump løy om valget i 2020. Han tok ikke noe ansvar for kongresstormingen 6. januar, som ble utløst av løgnene. Og han hånet anklagene fra E. Jean Carroll om seksuelle overgrep. Og CNN sendte alt. Det bare fortsatte og fortsatte. Det føltes som å gjenoppleve 2016, skriver han.

– I verdensklasse

CNNs ledelse avviser imidlertid all kritikk etter Trump-intervjuet og hevder Collins tydelig viste «hva det innebærer å være en journalist i verdensklasse».

– Hun stilte tøffe, rettferdige og avslørende spørsmål, heter det i en uttalelse.

– Og hun fulgte opp og faktasjekket Trumps svar løpende for å gi velgerne vesentlig informasjon om hva Republikanernes fremste kandidat foran valget i 2024 står for, heter det i en uttalelse.

– CNNs rolle og ansvar er å få svar og stille de mektige til veggs, understrekes det videre.