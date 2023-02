Iltalehti: Finland er klar til å gå inn i Nato uten Sverige

Sikkerhetspolitiske kilder sier til den finske avisen Iltalehti at Finland kan gå inn i Nato uten Sverige.

Finlands statsminister Sanna Marin har hittil stått fast ved at Finland og Sverige skal gå inn i Nato sammen, men kilder sier til avisen Iltalehti at finnene kan gå inn i alliansen selv om Sverige ikke blir godkjent som nytt medlem ennå.

NTB

Saken har vært diskutert den siste uken, sier kildene til avisen.

Et finsk sololøp kan bli aktuelt dersom Tyrkia og Ungarn godkjenner Finlands Nato-søknad i løpet av våren, men ikke godkjenner Sverige som nytt medlem. Tyrkia har antydet at de kan si ja til Finland før nasjonalforsamlingen tar pause fram til valget i mai, men at det foreløpig ikke er aktuelt å gi Sverige tommelen opp.

Flere demonstrasjoner mot Tyrkia i Sverige har ført til at president Recep Tayyip Erdogan har sagt at det foreløpig ikke er aktuelt å slippe svenskene inn i Nato. Alle medlemsland i alliansen må godkjenne nye medlemmer.

Hittil har statsminister Sanna Marin stått fast ved planen om at Finland og Sverige skal gå samtidig inn i forsvarsalliansen.