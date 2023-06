Skottlands tidligere førsteminister pågrepet

Skottlands tidligere førsteminister Nicola Sturgeon er pågrepet i forbindelse med etterforskningen av finansieringen av partiet SNP, melder flere medier.

Nicola Sturgeon – her fra et innlegg på NHOs årskonferanse i 2020 – er pågrepet i Skottland og avhøres i forbindelse med etterforskningen av partifinansieringen i Det skotske nasjonalistpartiet SNP.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Mens Sky News melder at Sturgeon er i politiets varetekt, skriver Reuters at en 52 år gammel kvinne er pågrepet. Sturgeon fyller 53 senere i sommer.

Politiet skriver på Twitter at hun blir avhørt i saken.

Sturgeon ledet Det skotske nasjonalistpartiet (SNP) og var Skottlands førsteminister fra november 2014 til mars i år.

Ektemannen hennes, som tidligere har vært partiets administrative leder, har tidligere vært pågrepet sammen med en tidligere kasserer i SNP. De ble begge løslatt uten siktelse i på vente av den videre etterforskningen, skriver Sky News.

Etterforskningen startet i 2021 og er knyttet til hvordan partiet har brukte 600.000 pund – rundt 8 millioner kroner – som ble samlet inn for å være øremerket kampanjen for skotsk uavhengighet. Det skal ha kommet klager om at pengene ble brukt til andre formål.

Både Sturgeons bolig og partikontoret har blitt ransaket som en del av etterforskningen. En campingbil verdt rundt 1,3 millioner kroner ble beslaglagt utenfor huset til Sturgeons svigermor.

Partiet har sagt de samarbeider fullt ut med etterforskningen og vil fortsette å gjøre det.