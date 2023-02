To barn blant de siste som er reddet ut i live etter jordskjelvet

To barn er blant de siste som er reddet ut fra bygninger som raste sammen i jordskjelvet for over to døgn siden. Nå har jamringen fra ruinene stilnet.

Redningsmannskap leter etter mennesker i ruiner i Adana i Tyrkia.

NTB

Det er fortsatt minusgrader i de tyrkiske og syriske områdene som natt til mandag ble rammet av skjelvet, og håpet om å finne overlevende svinner for hvert minutt som går.

Katastrofen inntraff på verst tenkelige tidspunkt mens de fleste lå og sov, og både i Tyrkia og Syria har tusenvis av mennesker mistet livet. Mange av dem er barn, og hele familier er borte. Onsdag formiddag var over 9.600 mennesker bekreftet omkommet.

Både i Tyrkia og Syria må mange sove utendørs, både fordi hjemmene er ødelagt og i frykt for nye skjelv. Kulden utgjør en ny livstruende trussel.

Folk varmer seg ved et bål i Malatya i Tyrkia.

Treåring reddet

Redningsmannskap har en tung jobb der de leter etter liv under betongblokker og armeringsjern.

Lyspunktene blir stadig færre, men gleden var stor da redningsmannskap gravde frem en tre år gammel gutt, Arif Kaan, i tyrkiske byen Kahramanmaraş sent tirsdag kveld. I nesten to døgn hadde han ligget begravd mens redningsmannskap jobbet møysommelig for å fjerne betongblokkene rundt ham – vel vitende om at resten av bygningen kunne rase sammen når som helst.

Mens de jobbet, la de et teppe over guttens overkropp for å hindre at han frøs i hjel. Faren hans var til stede og brøt ut i gråt da sønnen ble gravd frem og i full fart båret inn i en ambulanse.

Redningsmannskap jobber ved en sammenrast bygning i Malatya, mens folk varmer seg rundt et bål.

– Fortsatt håp

En tyrkisk TV-reporter proklamerte etter den dramatiske redningsaksjonen at guttens navn fra nå av er forbundet med håp.

Noen få timer senere ble tiåringen Betul Edis dratt frem fra ruinene. Hun ble tatt imot av bestefaren, som kysset henne, mens tilskuere klappet, før hun ble kjørt bort i en ambulanse.

Og onsdag morgen ble en 58 år gammel kvinne funnet i live i Kahramanmaraş-provinsen etter å ha tilbrakt hele 52 timer under ruinene i bitende kulde.

Bilder fra den tyrkiske kringkasteren NTV viser redningsarbeidere som frakter kvinnen ut fra ruinene på en båre.

Et lite spedbarn ble reddet i den syriske byen Jinderis tirsdag. Familiens mor, far og søsken mistet livet. Barnet ble født i ruinene etter skjelvet.

Over 20 land deltar

Men det kommer få slike historier over to døgn etter skjelvet. Det rammet et stort område og fikk flere tusen bygninger til å rase sammen. I Tyrkia har redningsteam fra over 20 land sluttet seg til landets egne redningsarbeidere, men både kulden og en rekke etterskjelv gjør redningsarbeidet vanskelig.

Gråten og ropene fra ruinene har etter hvert stilnet, og fortvilelsen har grepet fatt i de som har håpet å finne slektninger i live, skriver nyhetsbyrået AP.

Også i Syria har tusenvis av bygninger rast sammen, og elendigheten som preger landet etter tolv år med krig, er blitt enda verre. Syriske flyktninger er hardt rammet av katastrofen, både på syrisk og tyrkisk side av grensen.

I Syria kompliseres hjelpearbeidet av at områdene er kontrollert av både ulike opprørsstyrker, noen av dem tyrkisk-støttede, samtidig som syriske regjeringssoldater har omringet området.

En kvinne blir gravd frem fra en ødelagt bygningen i Elbistan i Kahramanmaraş sør i Tyrkia.

Komplisert i Syria

Kun én grenseovergang er åpen, og den ble ødelagt i skjelvet. FN har lovet å gjøre alt for å få inn hjelp, samtidig som vestlige sanksjoner betyr at landene ikke vil gi direkte hjelp til myndighetenes innsats. Russland og Egypt er blant få land som har lovet Assad-regimet hjelp.

Så mange som 23 millioner mennesker kan være rammet av skjelvet, ifølge Adelheid Marschang, som jobber med krisehåndtering i Verdens helseorganisasjon. Krisen kommer på toppen av en rekke andre kriser, sier hun.