Britisk tabloidutgiver ber prins Harry om unnskyldning

Mirror Group, som blant annet gir ut tabloidavisen Daily Mirror, vedgår å ulovlig ha skaffet seg informasjon om prins Harry og ber om unnskyldning.

Storbritannias prins Harry forlater et rettsmøte i en sak mot en britisk tabloidavis i mars. Onsdag starter rettssaken mot en annen tabloidavis – Daily Mirror.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Innrømmelsen ble gitt i rettsdokumenter som skisserer hvordan Mirror Group har tenkt å forsvare seg selv i telefonhacking-saken som hadde sin første dag i retten onsdag.

De står fast på at de ikke har hacket telefonene til verken prins Harry eller de andre som saksøker utgiveren og sier også at søksmålet uansett kommer for sent.

Men Mirror Group erkjenner at det fins noen bevis på «instrukser fra tredjeparter om å delta i andre typer ulovlig informasjonsinnsamling med hensyn til hver av saksøkerne», som da inkluderer prins Harry.

– Mirror Group ber uforbeholdent om unnskyldning for alle slike tilfeller av ulovlig informasjonsinnsamling og forsikrer saksøkerne om at det aldri skal skje igjen, heter det i dokumentene.

Flere kjendiser

Blant de som har saksøkt Mirror Group, er det flere kjendiser, blant annet artisten Cheryl, tidligere fotballspiller og programleder Ian Wright og dødsboet til artisten George Michael.

Det er ventet at rettssaken vil vare i seks eller syv uker, og prins Harry skal trolig vitne en gang i løpet av juni. Søksmålet handler om informasjon som ble hentet inn på vegne av Mirror Group-journalister mellom 1996 og 2011, og som saksøkerne hevder ble anskaffet ulovlig blant annet gjennom telefonhacking.

Søksmålet stammer fra 2019, men skal først nå for retten. Prinsen var ikke til stede under rettssakens første dag.

Søksmål

Telefonhacking-skandalen i Storbritannia har rullet og gått siden 2011, da det kom frem at journalister i den nå nedlagte tabloidavisen News of the World hadde hacket telefonen til en drept skolejente. Det ble avslørt at kjendiser, idrettsutøvere og andre i årevis hadde fått telefonene sine hacket av tabloidpressen.

Mirror Group er bare én av tre utgivere prins Harry saksøker for telefonhacking og ulovlig informasjonsinnhenting. Han har også saksøkt Associated Newspapers Limited (ANL), utgiveren bak blant annet Daily Mail, og News Group Newspapers, som eier The Sun.

I tillegg har han saksøkt ANL for ærekrenkelser i en separat sak.

Utgiverne har først og fremst forsvart seg med å hevde at prinsen ikke har brakt sakene inn for retten innen en foreldelsesfrist på seks år.