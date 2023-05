Palestinere kunngjør våpenhvile med Israel – angrepene fortsetter

Den palestinske gruppen som i fem dager har skutt raketter mot Israel, sier en våpenhvile er trådt i kraft. Den israelske hæren sier de fortsetter angrepene.

Militante palestinere avfyrer raketter fra Gazastripen mot Israel lørdag. To palestinske arbeidere og en tredje person ble såret av splinter fra en rakett som traff et jordbruksområde sør i Israel, ifølge israelske leger.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

På Gazastripen er minst 33 palestinere drept siden den israelske offensiven startet tirsdag. Rundt halvparten av dem er sivile, hvorav seks barn, ifølge palestinske helsemyndigheter. Nesten 150 er såret på fem dager i det som er de verste Gaza-angrepene siden tidagerskrigen i 2021.

På den andre siden er to personer drept av rakettild – en 80 år gammel israelsk kvinne og en palestiner fra Gaza som hadde arbeidstillatelse i Israel.

Israel har ikke bekreftet meldingene om en våpenhvile lørdag kveld. I en melding på Twitter tolv minutter etter at våpenhvilen skulle trådt i kraft, sier hæren at «de israelske forsvarsstyrkene fortsetter angrepene på Gazastripen».

Samtidig fortsatt rakettangrepene mot det sørlige Israel, ifølge avisen Haaretz.

Palestinere ser ned på begravelsen til Iyad al-Hassani, en leder i Islamsk hellig krig (Jihad), i Gaza by lørdag. Hassani ble drept dagen før i et israelsk luftangrep.

En ung palestiner tar bilder av eksplosjonen fra et israelsk luftangrep på Gazastripen lørdag.

Takket Egypt

En av lederne i Islamsk hellig krig (Jihad), sa tidligere lørdag til TV-kanalen Al Kahera Wal Nas at en våpenhvile trådte i kraft klokken 22 lokal tid, altså 21 norsk tid.

– Denne avtalen er blitt nådd takket være den vedvarende egyptiske innsatsen. Vi setter pris på den innsatsen, sier al-Hindi.

Kort tid før våpenhvilen skulle tre i kraft, rapporterte Israel om intens palestinsk rakettild mot sørlige og sentrale deler av landet. Israel angrep selv mål på Gazastripen fra luften.

Egypt fungerer jevnlig som megler mellom Israel og militante palestinske grupper på Gazastripen.

En israelsk soldat skyter tåregass mot palestinere som demonstrerte under den israelske hærens militæroperasjon i flyktningleiren Balata i Nablus lørdag.

Rykket inn i flyktningleir

På den okkuperte Vestbredden krevde den israelsk-palestinske konflikten minst tre liv lørdag.

To av dem skal ha blitt skutt i hodet da israelske soldater stormet den tett befolkede flyktningleiren Balata i Nablus nord på Vestbredden lørdag.

Det palestinske helsedepartementet har identifisert ofrene i som Said Mesha (32) og Adnan Araj (19). En kvinne i 50-årene ble truffet av flere skudd, men overlevde.

Den israelske hæren forteller at de to palestinerne ble drept da israelske styrker åpnet ild mot en gruppe væpnede menn som skjøt mot dem.

Ifølge den israelske avisen Haaretz og palestinske kilder er verken de drepte eller sårede blant dem israelerne kom for å ta til fange.

Den israelske hæren sier bygningen her i flyktningleiren Balata tok fyr etter at soldater detonerte sprengstoff som de beslagla. Ingen israelske soldater ble såret, ifølge hæren.

– Viftet med en kniv

Soldatene i Balata hadde rykket inn i en leilighet der det befant seg palestinere som angivelig planla angrep. Sprengstoff og våpen ble beslaglagt under razziaen, ifølge hæren.

To andre palestinere ble såret i militæroperasjonen, den foreløpig siste i rekken av nærmest daglige israelske raid på Vestbredden. Hæren sier målet med aksjonene er på pågripe palestinere som er mistenkt for å være militante.

I Jenin nord for Nablus ble en annen palestiner skutt og drept av israelske soldater lørdag. Ifølge soldatene løp han mot dem mens han viftet med en kniv.

En palestinsk ungdom kaster stein mot et israelsk militærkjøretøy i Balata i utkanten av Nablus på den okkuperte Vestbredden lørdag.

Over 1000 raketter

På Gazastripen har militante palestinske grupper ifølge den israelske hærledelsen avfyrt over 1200 raketter mot Israel de siste dagene, men hver fjerde skal ha falt ned på palestinsk side. 96 prosent av de øvrige er skutt ned av det israelske rakettforsvaret, heter det.

På israelsk side ble en 80 år gammel kvinne drept og to andre skadet da en palestinsk rakett traff en bygård i Rehovot sør for Tel Aviv torsdag.

Lørdag ble en palestiner drept av rakettsplinter fra en palestinsk rakett skutt opp fra Gazastripen, ifølge israelsk helsepersonell. De to var selv fra Gaza, men arbeidet i et jordbrukssamfunn i Negev-ørkenen. En 36-årig israeler ble moderat såret i rakettangrepet.

Palestinere samlet seg i nærheten av stedet der to menn ble drept i den tett befolkede flyktningleiren Balata i utkanten av Nablus på den okkuperte Vestbredden lørdag.

Angrep mot boligblokker

Israel hevder på sin side å ha angrepet over 250 mål knyttet til Islamsk hellig krig (Jihad), og den palestinske gruppen bekrefter at fem av deres medlemmer er drept. Mange av angrepene har vært rettet mot boligblokker.

Israel fortsatte lørdag å angripe mål inne i det tett befolkede, beleirede palestinske territoriet. Blant annet ble leiligheten til Mohammed Abu Al Atta, en kommandant i gruppen Islamsk hellig krig, bombet.

Et av kravene til den palestinske gruppen har vært at Israel lover å ikke likvidere flere av gruppens ledere. Dette er et krav Israel skal ha nektet å etterkomme.

Palestinere undersøker restene av et hus i Deir al-Balah på Gazastripen etter et israelsk rakettangrep mot boligen til en leder i gruppen Islamsk hellig krig lørdag morgen.

Døde i Fangenskap

Hamas vant det siste valget i de palestinske områdene i 2006 og har styrt på Gazastripen siden. De har fulgt de siste dagers kamphandlinger fra sidelinjen, men har ikke forsøkt å hindre Islamsk hellig krig i å avfyre raketter mot Israel.

Den pågående konflikten mellom Israel og militante palestinere på Gazastripen er den mest omfattende siden august i fjor. Da ble 49 palestinere drept i israelske angrep i løpet av tre dager, 19 av dem ifølge FN barn.

Konflikten denne gangen blusset opp da Jihad-lederen Khader Adnan tidligere i måneden døde i israelsk fangenskap etter en nesten tre måneder lang sultestreik.

Dødsfallet utløste store protester både på Gazastripen og Vestbredden, og Islamsk hellig krig sverget hevn. Flere titall raketter og granater ble avfyrt fra Gazastripen, men ingen av dem skal ha forårsaket skade.

Tirsdag angrep Israel flere mål på Gazastripen og drepte 13 palestinere, blant dem tre av lederne i Islamsk hellig krig. Angrepet kostet også fire kvinner og fire barn livet.