Jordskjelv krevde liv i Afghanistan og Pakistan

Et jordskjelv med styrke 6,5 har rystet store deler av Afghanistan og Pakistan. Minst elleve mennesker omkom, ni av dem i Pakistan, ifølge lokale myndigheter.

Tirsdagens jordskjelv nord i Afghanistan krevde også liv i nabolandet Pakistan. Her fraktes skadde til sykehus i Saidu Sharif nord i Pakistan.

Skjelvet tirsdag kveld hadde sitt episenter i fjellkjeden Hindu Kush nord i Afghanistan, ifølge jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet var svært dypt – 194 kilometer under bakken.

Minst ni mennesker omkom og 40 ble skadd i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen nord i Pakistan, ifølge lokale myndigheter.

Blant ofrene er en 13 år gammel jente som omkom da en husvegg raste over henne, opplyser en talsmann for politiet i Swat-distriktet. Ifølge ham ble minst 150 mennesker skadd under skjelvet i distriktet.

I Afghanistan er det meldt om to omkomne i Laghman-provinsen, opplyser en talsmann for landets krisedepartement.

Episenteret til skjelvet var i et avsidesliggende og fjellrikt område, der det er langt mellom folk og dårlig med telefon- og internettforbindelse. Det fryktes derfor at tallet på omkomne og skadde kan komme til å stige.

Tirsdagens jordskjelv var også merkbart i Tadsjikistan, Kasakhstan og India, men det er ikke meldt om personskader der.

Regionen rammes hyppig av jordskjelv. I 2005 krevde et jordskjelv med styrke 7,6 tusenvis av menneskeliv i Pakistan og Kashmir.

I fjor mistet over 1.000 mennesker livet øst i Afghanistan i et jordskjelv med styrke 6,1.