Minst syv drept i angrep på politistasjon i Karachi

Pakistanske sikkerhetsstyrker har gjenvunnet kontrollen over en politistasjon i Karachi, og angriperne er drept, ifølge en talsmann for regjeringen.

Paramilitære styrker ble satt inn for å slå tilbake angrepet mot politistasjonen. Senere opplyste myndighetene at angrepet var over.

NTB

Væpnede menn med bombevester, håndgranater og skytevåpen stormet fredag politistasjon i Karachi. Kraftige skuddvekslinger og eksplosjoner fulgte, og én av gjerningspersonene skal ha sprengt seg selv inne i bygningen, ifølge sikkerhetskilder og øyevitner.

Over tre timer etter at angrepet startet, opplyser en talsperson for regjeringen at sikkerhetsstyrkene har tatt tilbake kontrollen over politistasjonen. Minst syv personer er drept, blant dem tre angripere, opplyser Sindh-provinsens talsmann Murtaza Wahab Siddiqui til AFP.

Ambulanser sto parkert nær politistasjonen, der man kunne høre lyd av skuddveksling og granateksplosjoner.

– Operasjonen er avsluttet med at alle tre terroristene er drept, sier han.

Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), også kjent som pakistanske Taliban, tok i en kort uttalelse på seg ansvaret for angrepet mens det fortsatt pågikk.

Skarpskyttere fra politiet inntok stillinger nær politistasjonen, og all belysning i området ble slått av mens opprørerne ble omringet.

Noen av byens mest høytstående politifolk har kontor i bygningen, opplyser visegeneralinspektør Irfan Baloch. Ifølge Baloch kan det ha vært opptil 30 politifolk på stasjonen da angrepet startet.

Politi inntok stillinger utenfor politistasjonen fredag kveld.

Karachi ligger sør i Pakistan og har rundt 20 millioner innbyggere.

Siden november har Pakistan vært rammet av flere angrep etter at TTP avsluttet en månedslang våpenhvile med regjeringen.

TTP har som mål å opprette et emirat i Pakistan med streng tolkning av islamsk lov.