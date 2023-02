Tyrkia: Konteinerhavn-brann slukket

Brannen som brøt ut i en stor konteinerhavn etter jordskjelvet, er slukket, ifølge Tyrkias forsvarsdepartement. Det er uklart når driften gjenopptas.

Tykk svart røyk lå over Iskenderun tirsdag.

Mange konteinere sto i brann på havneanlegget i Iskenderun.

NTB

Flere hundre konteinere sto tirsdag i brann for andre dag på rad i den tyrkiske havnebyen Iskenderun sørøst i landet. All aktivitet ble innstilt som følge av brannen, ifølge shippinggiganten A.P. Møller Mærsk.

Brannen har herjet i det internasjonale havneanlegget siden klokken 17 lokal tid mandag, da en av konteinerne veltet som følge av etterskjelv etter det kraftige jordskjelvet natt til mandag. Det skrev avisen Hürriyet tirsdag.

Brannen ble slukket takket være innsatsen fra militære helikoptre og fly, opplyser forsvarsdepartementet i Ankara tirsdag kveld.

Et opptak fra mandag kveld viser mislykkede forsøk på å slukke brannen. På et bilde kan man se en røyksøyle som ligner en tornado, mens man på et annet bilde kan se hundrevis av konteinere som har veltet.

Det danskeide shippingselskapet A.P. Møller Mærsk opplyste tidligere tirsdag at havneanlegget er påført omfattende ødeleggelser. Det er uklart når havnen kan gjenåpnes, opplyser Mærsk.

Situasjonen gjør det nødvendig å omdirigere all trafikk til andre havner, blant dem Mersin i Tyrkia og Port Said i Egypt, opplyser Mærsk.

Iskenderun har en av de to største konteinerhavnene sørøst i Tyrkia.

Brannårsaken er ikke kjent, men en kilde i shippingbransjen sier ifølge Reuters at brannen trolig startet i en konteiner fylt med industriell olje.