Storbritannia rammet av grønnsakkrise

Britene har i to uker måttet rasjonere inntaket av salat, agurk og tomater som følge av mangel på friske grønnsaker. Hvordan havnet Storbritannia der?

Tomme grønnsakhyller i et supermarked i London sist lørdag.

Da EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Storbritannia i forrige uke, var det enkelte som spøkte med situasjonen i sosiale medier: «Kunne du være så snill å ta med noen tomater?»

I mange butikker har grønnsakshyllene vært tomme, og de fleste supermarkeder har innført regler for hvor mange salatposer eller paprika folk kan kjøpe.

Myndighetene gir dårlig vær i Spania og Nord-Afrika skylden og varsler at situasjonen kan vedvare i opptil en måned. Men mange har raskt påpekt at andre europeiske land ikke ser ut til å ha det samme problemet. De lurer også på om det kan ha noe å gjøre med brexit.

Regjeringen har avvist at det er årsaken. Men britiske forbrukere er ikke fornøyd, og miljøminister Therese Coffeys forslag om at de bør glede seg over britiske produkter og spise flere neper i stedet, er blitt møtt med latterliggjøring.

Eksperter mener at brexit trolig har spilt en viss rolle, men det er mer enn det som ligger bak. Viktigere årsaker er klimaendringene, Storbritannias sterke avhengighet av import om vinteren, høye energipriser og måten britiske supermarkeder fastsetter priser på.

Det er fortsatt noen få pakker med tomater igjen, men ved siden av er det tomt. Ekstremvær i både Spania og Marokko har noe av skylden.

Kaldt vær, dyr kraft

Uvanlig kaldt vær i Spania samt regn og flom i Marokko har ført til dårlige avlinger. Ettersom Storbritannias tomatimport kommer fra disse to landene, regnes dette som den viktigste årsaken.

I Spania mener bønder at situasjonen skyldes uvanlig kaldt vær etter en periode med rekordvarme og tørke i fjor.

I Almeria-provinsen, der 40 prosent av Spanias eksportgrønnsaker blir dyrket, falt tomat-, agurk- og aubergineproduksjonen med over 20 prosent de tre første ukene i februar, sammenlignet med samme periode i 2022, ifølge FEPEX, en organisasjon som representerer spanske frukt- og grønnsakeksportører. Nå er imidlertid situasjonen i ferd med å bedre seg.

Fjorårets varme og tørke i Europa påvirker også grønnsakavlingene i andre land, blant annet i Tyskland.

I Nederland har en annen stor tomatprodusent opplevd nedgang som følge av skyhøye strømregninger knyttet til Russlands krig i Ukraina. Denne vinteren har det vært for dyrt å holde led-lysene gående i drivhusene. Også i Storbritannia har grønnsakdyrkerne latt drivhusene stå tomme på grunn av samme problem.

Richard Diplock, som leder Green House Growers i Sør-England, oppgir at strømregningen er seks ganger høyere i år enn normalt.

– Vi besluttet at vi ikke hadde råd til å varme opp drivhusene i desember og januar, og vi har ventet med plantingen til februar. Mange tomatprodusenter er i samme situasjon, sier han.

En kvinne sjekker ut grønnsakene utenfor en butikk i London. Prisstigningen på dagligvarer har nådd 17,1 prosent, et stort problem for mange briter, som ikke lenger får pengene til å strekke til.

Skylder på brexit

Knappheten i Storbritannia – og bilder av butikkhyller som bugner av grønnsaker i EU-land – har ført til en viss skadefryd blant brexit-kritikerne i EU-medier.

Eksperter gir dem rett i at mer byråkrati og økte utgifter knyttet til brexit har spilt en viss rolle, men de understreker at det ikke er den viktigste årsaken.

– En hypotese er at det er mindre eksport til Storbritannia fordi tilbudet er mindre, og hvorfor velge et sted med mer papirarbeid, sier Michael Winter, professor i landbruksendringer ved University of Exeter.

– Hvis det koster mer å eksportere til ett land enn til andre, så avgjør det hvor du går. Brexit har gjort problemet større, uten tvil. Men jeg vil ikke overdrive. Det har mer å gjøre med klimaendringer og mangelen på investeringer i vår egen næring, sier han.

Vil ikke sette opp prisene

Bønder sier at en annen årsak er hvordan Storbritannias største supermarkeder har forsøkt å være konkurransedyktige ved å holde prisene så lave som mulig selv når matprisene stiger.

De økte matprisene er en av de viktigste årsakene til at inflasjonen i Storbritannia nå er høyere enn på flere tiår. I enkelte EU-land, som i Tyskland, er det ingen tomme hyller, men prisen på ferske grønnsaker har steget kraftig. For britiske supermarkeder sitter det imidlertid lenger inn å betale mer eller la kundene gjøre det, sier Diplock.

– Når du er i Storbritannia, så vet du hver eneste uke at agurkprisen er 75 pence, uansett når på året det er. Nordafrikanske og spanske produkter vil tjene mer på å selge til europeiske supermarkeder, sier Diplock.

Hvor er investeringene?

Selv om energiprisene ikke hadde steget så mye, ville britiske produsenter ikke ha kommet i nærheten av å kunne kompensere for mangelen på importerte produkter, mener Diplock.

I vinter utgjorde hjemmeproduksjonen kun 5 prosent eller mindre av tomater og agurker som ble solgt i britiske supermarkeder.

Landets bondelag har i månedsvis advart om at Storbritannia er blitt svært sårbart når landet er såpass avhengig av importerte grønnsaker og ferskvarer. Både uforutsigbare værhendelser og andre ytre faktorer, som krigen i Ukraina, gjør leveransene ustabile.

Bøndene har også klaget over at regjeringen ikke investerer nok i landbrukssektoren, og at strømstøtten har vært for liten.

Regjeringen har brukt milliarder av pund på å hjelpe kunder og bedrifter i møte med rekordhøye energipriser etter at gassleveransene fra Russland forsvant.

– Det store spørsmålet er hvorfor vi i dette landet har neglisjert grønnsaksdyrking. Dette er litt av en vekker, mener professor Michael Winter.