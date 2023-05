Russiske myndigheter: Droneangrep i Moskva

Det har vært et droneangrep i Moskva, ifølge byens ordfører. Ingen personer skal være alvorlig skadd. I Ukrainas hovedstad Kyiv er minst én person drept i et angrep.

– Denne morgenen, ved daggry, førte et droneangrep til mindre skader på flere bygninger. Alle nødetatene er på stedet, sier ordfører Sergej Sobjanin i en uttalelse tirsdag.

Ifølge flere kanaler på meldingstjenesten Telegram er mellom fire og ti droner skutt ned.

– I morges kunne beboere i enkelte distrikter høre eksplosjoner. Dette var fra våre luftvernsystemer. Flere droner ble skutt ned på vei mot Moskva, sier guvernør Andrej Vorobjov i hovedstadsregionen.

Opplysningene er ikke bekreftet av andre kilder, og ukrainske myndigheter har foreløpig ikke kommentert angrepet.

Nyhetsbyrået Ria melder at to boligbygg er truffet, og at én person er skadd. Flere boligbygg sør i den russiske hovedstaden skal være evakuert. Bilder i sosiale medier viser spor av røyk i luften og et ødelagt vindu.

Sobjanin sier beboerne i to bygninger som fikk skader, ble evakuert, men at de «kan flytte tilbake til leilighetene sine så snart spesialstyrkene har avsluttet arbeidet sitt».

Natt til tirsdag var det et nytt, omfattende russisk angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv. Minst én person ble drept, og byens befolkning måtte igjen gå i tilfluktsrommene.

Byens militæradministrasjon sier minst 20 iransk-bygde droner ble skutt ned av luftforsvaret i det tredje russiske angrepet mot Kyiv i løpet av det siste døgnet.