Ordfører: Droneangrep i Moskva

Det har vært et droneangrep i Moskva, ifølge byens ordfører. Ingen personer skal være alvorlig skadd.

NTB-AFP-Reuters

– Denne morgenen, ved daggry, førte et droneangrep til mindre skader på flere bygninger. Alle nødetatene er på stedet, sier ordfører Sergej Sobjanin i en uttalelse tirsdag.

Ifølge flere kanaler på meldingstjenesten Telegram er mellom fire og ti droner skutt ned. Disse opplysningene er ikke bekreftet av andre kilder.

Nyhetsbyrået Ria melder at to boligbygg er truffet, og at én person er skadd. Flere boligbygg sør i den russiske hovedstaden skal være evakuert.