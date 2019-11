Toppdiplomat: Trump ville presse fram gransking av Joe Biden

USAs EU-ambassadør mener president Trump holdt tilbake militærhjelp til Ukraina og utsatte et toppmøte for å presse fram etterforskning av Biden-familien.

USAs EU-ambassadør Gordon Sondland sier at president Trumps advokat Rudy Giuliani presset på for en gransking av Biden-familien og holdt tilbake militærhjelp til Ukraina. Foto: AP/NTB scanpix

USAs ambassadør til EU, Gordon Sondland, sa at alle i Det hvite hus kjente til opplegget rundt Ukraina. Onsdag forklarte han seg i full offentlighet om sin kjennskap til saken. Foto: AP/NTB scanpix

Dette kom fram da EU-ambassadør Gordon Sondland forklarte seg under en høring i Representantenes hus onsdag. Utspørringen var en del av Demokratenes arbeid med å bygge opp en mulig riksrettstiltalte mot USAs president Donald Trump.

Sondland sa at utenriksminister Mike Pompeo, tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton og andre ledende personer i administrasjonen kjente til strategien overfor Ukraina.

– De visste hva vi gjorde og hvorfor. Alle var innforstått med opplegget, sa ambassadøren.

Sondland sa at Trumps personlige advokat Rudy Guiliani uttrykte presidentens ønske og at «vi alle» visste at en ukrainsk etterforskning av Biden-familien var viktig for presidenten. Tidligere visepresident Joe Biden er en av Donald Trumps fremste politiske rivaler.

I tillegg ønsket Trump angivelig også en ukrainsk gransking av påstander om at Ukraina forsøkte å påvirke valget i USA i 2016.

Bad om etterforskning i telefonsamtale

25. juli hadde Trump en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj der han ba Ukraina starte en etterforskning som involverte Joe Biden og hans sønn Hunter, som har sittet i styret til et ukrainsk gasselskap. Noen dager tidligere hadde Trump stanset en overføring av militær bistand til Ukraina.

Innholdet i telefonsamtalen ble kjent i midten av september som følge av et internt varsel til generalinspektøren for de amerikanske etterretningstjenestene og påfølgende lekkasjer til pressen.

Kjernen i Demokratenes riksrettsgransking er hvorvidt Trump brukte militærbistanden som brekkstang for å presse Ukraina til å etterforske mannen som kan bli hans motstander under presidentvalget neste år.

Trump selv har avvist at han forsøkte å presse Ukraina til å starte etterforskninger.

Giuliani hadde styringen

Sondland sa under høringen onsdag at det var Giuliani som konkret jobbet for at ukrainske myndigheter skulle starte en etterforskning som involverte Joe Biden og hans sønn.

Sondland sa han fikk inntrykk av at militær bistand til Ukraina ville bli gjenopptatt dersom ukrainske myndigheter viste vilje til å se nærmere på selskapet som Hunter Biden var tilknyttet. Sondland sa at han personlig var sterkt imot å holde tilbake militærhjelpen, men at han som offentlig tjenestemann utførte presidentens ordre.

Det var Trumps ønske at Sondland og andre amerikanske diplomater skulle samarbeide med Giuliani.

– Mr. Giuliani uttrykte ønskene til USAs president og vi visste at disse undersøkelsene var viktige for presidenten, sa Sondland.

Ingen ordre direkte fra Trump

EU-ambassadøren la til at USAs nasjonale sikkerhetsråd kjente til forsøkene på å få en offisiell uttalelse fra ukrainske myndigheter som ville tilfredsstille president Trump.

Men Sondland sa også under utspørringen at han aldri diskuterte tilbakeholdelsen av militærhjelpen direkte med Trump.

– Jeg kan ikke huske at presidenten noen gang snakket med meg om sikkerhetsassistanse, la han til.

President Trump hever på sin side at han ikke kjenner Sondland særlig godt.

– Jeg har ikke snakket så mye med ham, sa Trump til journalister foran Det hvite hus mens høringen pågikk onsdag.

Presidenten insisterte på at han ikke forsøkte å presse fram noen form for gjenytelse fra Ukraina.

– Snakk med Giuliani

Sondland sa at under høringen at utenriksminister Pompeo ga embetsmenn beskjed om å «snakke med» Giuliani, som, slik han oppfattet det, holdt en uoffisiell kanal åpen utenfor det vanlige diplomatiet for å presse Ukraina.

Andre vitner har forklart at Sondland og Guiliani drev dette i fellesskap, men EU-ambassadøren tok sterkt avstand fra påstander om at han var involvert i noen form for utradisjonelt diplomati på siden av det etablerte.

I håp om å få i gang en ukrainsk etterforskning ble også en toppmøte-invitasjon til Ukrainas nye president Volodymyr Zelenskyj utsatt, ifølge Sondland.

Han beskrev dette som «quid pro quo» – et forsøk på å oppnå en gjenytelse.