Sondland: Trump ønsket gjenytelse fra Ukraina

USAs EU-ambassadør Gordon Sondland mener Donald Trump unnlot å invitere Ukrainas president til et toppmøte for å presse fram etterforskning av Biden-familien.

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

USAs EU-ambassadør Gordon Sondland sier at president Trumps advokat Rudy Giuliani presset på for en gransking av Biden-familien og holdt tilbake militærhjelp til Ukraina. Foto: AP/NTB scanpix

NTB

Dette kom fram da Sondland forklarte seg under en høring i Representantenes hus onsdag.

Ifølge Sondland var det Trumps personlige advokat Rudy Giuliani som konkret jobbet for at ukrainske myndigheter skulle starte en etterforskning som involverte Joe Biden og hans sønn. Det var Trumps ønske at Sondland og andre amerikanske diplomater skulle samarbeide med Giuliani.

I håp om å få i gang en ukrainsk etterforskning ble en toppmøte-invitasjon til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj utsatt, ifølge Sondland.

Han beskriver dette som «quid pro quo» – et forsøk på å oppnå en gjenytelse.

I tillegg ble militær bistand til Ukraina stanset. Sondland fikk aldri noen tydelig forklaring på hvorfor dette skjedde. Inntrykket hans var at bistanden først ville bli overført når Ukraina hadde lovet å starte etterforskningen som involverte Biden-familien.