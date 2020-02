To lettere skadd under røykutvikling i gruve i Sverige

Rundt 130 personer måtte søke dekning i et tilfluktsrom da det begynte å ryke fra en maskin 850 meter under jorden i en gruve i Sverige. To ble lettere skadd.

Det begynte å brenne i en maskin som befinner seg 852 meter under bakken. Foto: Foto: Niklas Hagman/TT/NTB scanpix

Nødetatene fikk melding om brann i Garpenberg-gruva like før klokken 14.

– Da redningstjenesten kom fram kunne man konstatere at det var røykutvikling og ingen brann. Senere ble det gjort en temperaturkontroll med varmekamera som viste at det var lav temperatur, sier redningsleder Lars-Göran Morén til SVT.

Ifølge kanalen er det 46 tilfluktsrom i gruva med luft som rekker til 239 personer i åtte timer. Garpenberg-gruva ligger ved Garpenberg, et tettsted i Hedemora kommune i Dalarnas län.

