Redningsarbeidere: Minst 23 omkomne hentet ut av styrtet fly i Kongo

Det er funnet minst 23 omkomne etter at et passasjerfly styrtet i et tett befolket område i millionbyen Goma øst i Kongo søndag, opplyser redningsarbeidere.

NTB

Flyselskapet Busy Bee har tidligere opplyst at det var 17 passasjerer og to besetningsmedlemmer om bord.

Flyet, som er av typen Dornier, var på vei til Beni, 35 mil nord for Goma, da det styrtet søndag morgen, opplyser en ansatt i selskapet

Flyet styrtet i et boligområde i nærheten av flyplassen like etter avgang.

Det er ikke kommet meldinger om hvorvidt noen på bakken omkom da flyet styrtet.