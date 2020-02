«Trumps fredsplan kan sette hele regionen i brann»

Til og med Israels sikkerhetssjefer er urolige for Trumps plan for Palestina.

DÅRLIG MOTTATT: «Trumps plan: Nye grenser mellom Israel og Palestina» var den saudi-arabiske dagsavisen Asharq Al-Awsats oppslag dagen etter at planen ble presentert. Foto: Amr Nabil / AP

Både USAs president, Donald Trump, og den israelske regjeringssjefen, Benjamin Netanyahu, møter kraftig kritikk på hjemmebane etter fremleggingen av Trumps «visjon for fred» mellom israelere og palestinere.

I Israel er sikkerhetssjefer bekymret for at Vestbredden og Gaza kan eksplodere hvis Netanyahu gjennomfører sitt løfte om å annektere Jordan-dalen og alle israelske bosettinger, vurderer Yossi Melman, en av de fremste ekspertene på Israels etterretningstjenester.

«Dårlig og farlig»

Sikkerhetssystemene i Israel, de palestinske selvstyreområdene og praktisk talt hele den arabiske verden deler oppfatningen om at «Trumps plan er dårlig og så farlig at den kan sette hele regionen i brann», skriver han i Middle East Eye.

Planen legger opp til en usammenhengende palestinsk stat på en del av Vestbredden som nå er kontrollert av Israel, og at Israel skal få beholde bosettingene sine i området.

I USA tar alle Trumps ledende rivaler i det Demokratiske parti – Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren og Pete Buttigieg – avstand fra planen om israelsk annektering av alle bosettinger og Jordan-dalen, i tillegg til planen om en usammenhengende palestinsk stat.

«En fredsplan forutsetter at begge sider møtes. Dette er et politisk stunt som kan utløse ensidige fremstøt for å annektere området og sette fredsarbeidet enda lenger tilbake», skrev Joe Biden, den ledende demokratiske presidentkandidaten på Twitter.

«Trumps ‘fredsplan’ er en blankofullmakt til annektering og gir ingen mulighet for en ordentlig palestinsk stat», skrev Elizabeth Warren.

Palestinsk stat langt unna

David Friedman, USAs ambassadør i Israel og en av skikkelsene bak Trumps fredsplan, møtte kort etter presentasjonen i Det hvite hus tirsdag med en gruppe med 20 evangeliske kristne og jødiske ledere i USA. Han prøvde ikke bare å oppmuntre dem med håp om snarlig suksess for planen, men til og med å berolige dem med at det vil ta lang før det kan bli snakk om noen palestinsk stat.

Han la til gjengjeld vekt på at planen tillater Israel å annektere alle bosettingene sine på de okkuperte områdene, skriver Times of Israel.

De palestinske protestene mot planen har vært heftige i form, men sporadiske i omfang. Ekstraordinært mobiliserte israelske militære styrker og stengte av flere veier ned mot Jordan-dalen etter Trumps utspill, hvor palestinerne hadde forberedt demonstrasjoner, og hindret flere busser med demonstranter å passere. Minst 41 palestinere ble onsdag ifølge Røde Kors såret under mindre sammenstøt med israelske styrker som brukte gummikuler og tåregass, skriver al-Jazeera.

De palestinske selvstyremyndighetene, som forkastet planen fullstendig etter at de ikke ble tatt med i forhandlingene, har bedt om et hastemøte i Den arabiske liga lørdag, og til et annet møte i Organisasjonen for islamsk samarbeid søndag.

Boikottet invitasjon

I den arabiske verden unnlot alle inviterte utenriksministre å ta imot invitasjoner til å delta i Trumps presentasjon av planen i Det hvite hus på tirsdag. Bahrain, Oman og De forente arabiske emirater sendte en ambassadør.

Jordan og Egypt – de eneste arabiske landene som har en fredsavtale med Israel – holdt en lav profil. De sendte ikke representanter til Trumps presentasjon av planen, og har heller ikke uttrykt støtte til prinsippene i ettertid.

Saudi-Arabias kong Salman, som er USAs nærmeste allierte i den arabiske verden, har ifølge det saudiske nyhetsbyrået ringt til den palestinske presidenten Abbas for å bekrefte Saudi-Arabias støtte til palestinernes rettigheter.

Jordan i skvis

Én arabisk statsleder føler seg ekstra i skvis – Jordans kong Abdullah. Landet hans har et palestinsk flertall. I parlamentet sitt møter han voksende kritikk av sin fredsavtale med Israel og motstand mot en annen avtale om kjøp av israelsk naturgass, noe som vil gjøre Jordan mer avhengig av Israel. Sikkerhetssamarbeidet mellom de to statene er nært, og Trumps plan kan – hvis den settes ut i livet på tross av palestinsk motstand – tære hardt på kong Abdullahs mulighet for å samarbeide med Israel.

Tyrkia tar fullstendig avstand fra Trumps plan og Netanyahus håp om å annektere land på Vestbredden.

Trumps plan «vil verken fremme fred eller forsoning», mener president Erdogan.

Ingen regjeringer verken i den arabiske verden eller blant Israels venner i Europa har gitt planen sin fulle støtte. I beste fall forbeholden tilfredshet med at det søkes etter løsninger på den seiglivede konflikten.

Bosetterbevegelsen Yesha, som er sterkt kritiserer Trumps plan for en form for palestinsk stat, oppfordrer Netanyahu til raskest mulig å annektere alle bosettinger samt Jordan-dalen.

Men «hvis suksess handler om å skape fred mellom Israel og palestinerne», mener Jeremy Bowen, BBCs Midtøsten-redaktør, er «sjansene tilnærmet null prosent».

