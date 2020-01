Nordmenn evakueres fra Wuhan, men slipper karantene

Utenriksdepartementet (UD) jobber med å hente ut et lite antall norske borgere som befinner seg i Hubei-provinsen i Kina. De settes ikke i karantene, ifølge VG.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

NTB

– Vi har kontakt med et lite antall nordmenn. Sammen med andre europeiske land arbeides det for å legge til rette for assistert utreise fra Wuhan for dem som ønsker det, sier kommunikasjonsrådgiver Mari Bangstad i UD til NTB.

Hvor mange det dreier seg om, ønsker ikke UD å opplyse om. De har heller ikke full oversikt over tallet på nordmenn om befinner seg i området.

Oppfordrer til registrering

– Det er frivillig å registrere seg, så det gjør at vi ikke med sikkerhet kan si hvor mange det er som befinner i Kina, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Hun oppfordrer dem som er i landet, til å registrere seg på Reiseregistrering.no. Folk bes også om å ta kontakt med reiseoperatørene sine, ettersom en rekke flyselskap har innstilt avgangene til og fra Kina. Reisende nordmenn i Kina som har spørsmål, kan også ta kontakt med ambassaden i Beijing eller UDs operative senter.

Regnes som friske

Nordmennene som hentes, har ikke symptomer på viruset, opplyser overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet til VG.

I motsetning til amerikanerne og sørkoreanerne som er evakuert, slipper de karantene når de kommer hjem. Dette er friske mennesker, understreker han.

– Opplegget for folk som kommer seg hjem på egen hånd, er at de skal fortsette livet sitt og kontakte helsetjenesten hvis de får symptomer som feber, hoste eller tungpustethet, sier overlegen.

I Kina har over 7700 mennesker testet positivt for Wuhan-viruset, mens det er påvist et mindre antall smittetilfeller i en rekke andre land. I Europa er viruset påvist i Tyskland, Frankrike og Finland.

Samtidig stanser SAS alle flyginger til Beijing og Shanghai grunnet Wuhan-viruset. Flygingene til Hongkong fortsetter som normalt.

Flygingene stanses i perioden fra og med fredag til 9. februar. SAS vil i tillegg stoppe salg av billetter til Beijing og Shanghai frem til 29. februar, opplyser selskapet i en uttalelse torsdag ettermiddag.

SAS flyr til Beijing og Shanghai fra København.

– Avgjørelsen er tatt etter en helhetsvurdering og sikkerhetsvurderinger knyttet til våre reisende og vårt eget personell. Vi er i tett, løpende dialog med myndigheter, både Utenriksdepartementet og helsemyndigheter, og vi får god rådgivning fra kompetent hold, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til NTB.

– Eskalerende

Den hittil ukjente typen coronavirus ble først påvist i den kinesiske millionbyen Wuhan i desember. I Kina har viruset tatt 170 liv, og over 7000 mennesker er smittet.

Johansen sier at SAS opplever situasjonen som eskalerende og i løpende endring.

Selskapet, som flyr til Beijing og Shanghai fra København, føyer seg med torsdagens avgjørelse inn i rekken av selskaper som har innstilt ruter til Kina grunnet Wuhan-viruset.

Det tyske flyselskapet Lufthansa opplyste onsdag at de innstiller alle flyginger til Kina av samme grunn. Avgjørelsen omfatter også Lufthansas datterselskaper Swiss International Air Lines og Austrian Airlines.

Krisemøte

British Airways og indonesiske Lion Air har også gitt beskjed om at de innstiller alle flyginger til og fra Kina. I tillegg har russiske Ural Airlines meldt at flere flyginger til Europa er innstilt.

Verdens helseorganisasjon (WHO) holder torsdag et krisemøte for å avgjøre om utbruddet av Wuhan-viruset er en internasjonal folkehelsekrise.

Møtet begynte klokken 13.30. Det er ikke kjent hvor lenge det vil vare, men WHO har varslet en pressekonferanse etter møtet.

En eventuell beslutning om at utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, vil innebære økt internasjonalt samarbeid i kampen mot spredningen av viruset.

Da WHOs krisekomité møttes for å diskutere viruset for en uke siden, konkluderte den med at det foreløpig ikke var grunn til å erklære en slik krise.

Sykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse, gi vanlige influensasymptomer eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang.

Publisert: 30. januar 2020 13:53 Oppdatert: 30. januar 2020 17:33

