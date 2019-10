Titusener på flukt fra tyrkisk offensiv i Nord-Syria

Den tyrkiske offensiven har drevet titusener av panikkslagne sivile på flukt i Nord-Syria. Kraftige bombe- og artilleriangrep har rammet en syrisk grenseby.

RYKKER INN: Tyrkisk-støttede syriske opprørere på vei til den syriske byen Tell Abyad. DHA via AP / AP / NTB scanpix

NTB-AP-AFP

For mindre enn 50 minutter siden

De tyrkiske angrepene har rammet etterretningskontorer, sikkerhetssentre, hvetesiloer og boligområder. Flere titall mennesker oppgis å være drept.

Også på tyrkisk side av grensen har flere liv gått tapt som følge av granater avfyrt fra syrisk side av grensen. Blant de drepte er minst seks sivile, blant dem en ni måneder gammel baby og tre jenter under 15 år, ifølge tyrkiske tjenestemenn.

I Ras al-Ayn, en syrisk grenseby der flertallet av innbyggerne er kurdere, kjempet kurdiske styrker torsdag mot syriske opprørere etter at byen ble angrepet fra tre kanter.

Flykter til Irak

OFFENSIV: Folk på tyrkisk side av grensen ser mot Syria der tyrkiske styrker gjennomfører en storstilt offensiv mot områder kontrollert av syriske kurdere. Emrah Gurel / AP / NTB scanpix

Mens kampene raste, pakket innbyggere sine viktigste eiendeler og lastet dem om bord på biler, pickup'er og motorsykler. Andre flyktet til fots. Mange satte kursen mot den irakiske grensen. Biler stappfulle med sivile ble stående i lange køer ved ei bro som forbinder Syria og Irak.

– Da vi kom dit, var det om lag fire felter med biler og en kilometer lang kø, sier Murad Hassan, en syrisk kurder fra byen Qamishli.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger er tusenvis av mennesker på flukt, og hjelpeorganisasjoner advarer om at nesten en halv million mennesker langs grensen befinner seg i risikosonen.

For mange kurdere er situasjonen en gjentakelse av det de måtte gjennom for få år siden, men da flyktet de fra ekstremistgruppen IS.

Usikre dødstall

PÅ FLUKT: Folk i den tyrkiske grensebyen Akcakale løper for å søke ly for granatangrep fra syrisk side av grensen. Ismail Coskun / IHA via AP / NTB scanpix

Kurdiske kilder har meldt at de tyrkiske bakkestyrkene ikke har greid å rykke noe særlig frem, men opplysningene lar seg ikke bekrefte av uavhengige kilder.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har opplyst at 109 «terrorister» – en referanse til de syriskkurdiske krigerne – er drept, men det kan heller ikke bekreftes.

Tyrkiske medier melder at elleve landsbyer så langt er inntatt av enten tyrkiske regjeringssoldater eller syriske opprørere.

Gir seg ikke

Ifølge utenriksminister Mevlüt Çavusoglu er Tyrkia fast bestemt på å rykke 30 kilometer inn på syrisk territorium. Der vil landet etablere en såkalt «sikker sone» som skal gi plass til opptil 2 millioner syriske flyktninger som nå befinner seg i Tyrkia. Operasjonen vil vare helt til alle «terroristene er nøytraliserte», fremholdt han på en pressekonferanse torsdag.

Offensiven, som har fått navnet «Operasjon fredskilde», startet onsdag, tre dager etter at USAs president Donald Trump varslet at de amerikanske soldatene kom til å forlate områdene som til nå har vært kontrollert av SDF-militsen.

SDF er en allianse skapt for å bekjempe IS, som hovedsakelig består av den syriskkurdiske YPG-militsen. Tyrkia regner YPG som en terrorgruppe på grunn av samarbeidet med PKK-geriljaen på tyrkisk side av grensen.

Ingen enighet i Sikkerhetsrådet

De internasjonale reaksjonene på offensiven har vært sterke, men FNs sikkerhetsråd greide torsdag ikke å komme frem til en felles uttalelse. Kun de fem europeiske medlemslandene stilte seg bak kravet om at Tyrkia må stanse operasjonen.

Ifølge en diplomatkilde vurderer USA å innta et liknende standpunkt seinere, mens Russland trolig bare vil kunne godta en sterkt utvannet tekst.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har unnlatt å kritisere Tyrkia, men ber landet vise tilbakeholdenhet.

Det antas at de kurdiske militssoldatene har få muligheter til å holde på områdene stilt overfor Tyrkias overlegne militærmakt.

Ett alternativ er å be om hjelp fra Syrias president Bashar al-Assad, men det vil bety å oppgi selvstyret som kurderne har bygget opp i nesten 30 prosent av Syria.

YPG-militsen, som består av 60.000 krigene, kan også velge å kjempe til siste mann og kvinne. Gruppen har allerede mistet 11.000 medlemmer i offensiven mot IS.