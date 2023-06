Wagner-sjefen vil styrte militærledelsen i Russland: – Vi er klare til å dø

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin sier at hans leiesoldatstyrke på 25.000 menn er klare til å dø, og sverger at han vil styrte Russlands militærledelse.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozji sverger at han vil styrte Russlands militærledelse.

NTB-Reuters

Påstanden er ikke uavhengig bekreftet.

I en videomelding på Telegram sier Prigozjin at han og hans soldater har inntatt hovedkvarteret til det russiske militæret i byen.

Videre sier han at selv om Wagner har tatt kontroll over militæranleggene i byen, inkludert flyplassen, vil ikke dette påvirke Russlands krigføring i Ukraina.

Prigozjin sier at hans soldater vil legge byen under en blokade og sette kursen mot Moskva med mindre Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu forsvarssjef Valerij Gerasimov kommer til ham.

Rostov-na-Donu har over 1 million innbyggere og ligger rundt 1300 kilometer sør for Moskva, nær kysten av Azovhavet.

Bilder og videoer i sosiale medier, formidlet av nyhetsbyrået Tass, viser væpnede menn som har omringet offentlige bygninger i Rostov-na-Donu og stridsvogner i sentrumsgatene. Det går ikke frem hvem disse tilhører.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin sier leiesoldatgruppen har krysset grensen ti Russland.

Vil styrte ledelsen

Militærbloggere melder samtidig at russiske spesialstyrker har tatt seg inn i Wagner-gruppens hovedkvarter i St. Petersburg. Dette er ennå ikke bekreftet av andre kilder.

Prigozjin la natt til lørdag ut flere lydmeldinger der han sverget på at Wagner-gruppens 25.000 leiesoldater vil styrte den russiske militærledelsen.

Videre truer han med at de vil «knuse alle» som forsøker å stanse dem og at de er villige til å ofre livet i kamp mot de russiske regjeringsstyrkene.

– Vi dør for det russiske folk, sier han.

Prigozjin hevder også at Wagner-soldatene har skutt ned et russisk militærhelikopter. Dette er ikke bekreftet av andre kilder.

En fugl flyr over det russiske forsvarsdepartementet i Moskva lørdag morgen.

Antiterrortiltak

Myndighetene i Voronezj-regionen, rundt halvveis mellom Rostov-na-Donu og Moskva, opplyser at en militærkolonne er på vei langs motorveien der. Det går ikke frem av meldingene om det er russiske regjeringsstyrker eller Wagner-soldater, eller om den er på vei nordover eller sørover.

Moskvas ordfører Sergej Sobjanin opplyser at det er satt i verk tiltak mot terror i den russiske hovedstaden.

– I forbindelse med informasjonen som kommer inn i Moskva, blir det iverksatt antiterrortiltak for å styrke sikkerheten, sier Sobjanin i sosiale medier.

Sent fredag ble det av statlige russiske medier meldt at sikkerheten ble skjerpet ved myndighetsbygninger, transportanlegg og andre viktige deler av Moskva.

Kraftige anklager

Fredag kom Prigozjin med voldsomme utfall mot ledelsen i Moskva og anklaget dem blant annet for å ha beordret angrep mot hans menn. Det er ikke bekreftet at slike angrep har funnet sted.

Prigozjin varslet også at hans soldater ville «marsjere for rettferdighet», men understreket at de ikke planla noe statskupp.

Det russiske forsvarsdepartementets svar var at Prigozjins anklager «ikke er i samsvar med virkeligheten og utgjør en informasjonsmessig provokasjon».

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB har nå åpnet sak mot Prigozjin for å ha oppfordret til væpnet opprør. De oppfordrer Wagner-soldater til å pågripe ham, ifølge uttalelse som ble gjengitt av russiske nyhetsbyråer natt til lørdag.

Putin får oppdateringer

Russlands president Vladimir Putin får løpende oppdateringer om situasjonen som nå utvikler seg i landet, ifølge Kreml.

Oppdateringene kommer fra alle relevante sikkerhetstjenester og omfatter blant annet tiltakene som blir satt i verk for å hindre forsøk på væpnet opprør, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Putin har også blitt informert om den pågående saken mot Prigozjin av påtalemyndigheten, sier presidentens talsmann Dmitrij Peskov.

Det hvite hus sier i en uttalelse at USA følger med på situasjonen.