Kincade-brannen i California kan ta måneder å slukke

Skogbrannen nord i California har vokst enda mer det siste døgnet, og dekker nå over 300 kvadratkilometer. Brannvesenet tror det vil ta ti dager å få kontroll.

BRANN: Kincade-brannen i Jimtown i Sonoma i California. Noah Berger, AP, NTB scanpix

NTB

Rune Stølås

Mandag kveld kom en talsperson for Cal Fire, brannvesenet i California, med siste oppdatering på situasjonen i delstaten i USA. Skogbrannfaren er svært høy og en stor skogbrann herjer i vinregionen Sonoma. Den såkalte Kincade-brannen nord i California spredte seg mandag, tross innsatsen for å få bukt med flammene, og dekker nå over 300 kvadratkilometer, altså over 300.000 mål.

Andelen som er under kontroll har økt fra 5 til 15 prosent fra søndag kveld, men det er ventet kraftig vind tirsdag og onsdag. Brannvesenet tror de vil ha kontroll på spredningen av brannen rundt nesten fredag – om ti dager – og sier mandag kveld at det vil ta ukevis, om ikke måneder før de har klart å slukke brannen helt.

EVAKUERT: Jim Keefauver måtte evakuere hjemmet sitt i helgen og sover på Røde Kors' midlertidige senter i Sonoma i Santa Rosa. John Burgess, The Press Democrat, AP, NTB scanpix

– Som å bo i en fyrstikkeske

Oda Elisabeth Wiese Tvedt fra Bergen bor for tiden i Berkeley i California. Selv om det er flere mil fra brannen, er nabolaget tydelig preget.

– Mange er uten strøm og luftkvaliteten er veldig dårlig på grunn av partikler fra brannen. Parkene er stengt, det er ekstrem brannfare og veldig stille i gatene, forteller Tvedt.

Innbyggerne har fått beskjed om å ha en evakueringsbag ferdig pakket for å kunne forlate husene sine umiddelbart.

– Hvis vinden gjør at luften blir dårligere drar vi nok bort for en periode. Men det er mange amerikanere som ikke har muligheten til å forlate jobbene sine.

Tvedt er ikke bekymret for at den pågående skogbrannen skal nå hennens nabolag.

– Men hvis det bryter ut en annen brann i nærheten kan den spre seg veldig raskt. Det er ingen branngater her, vegetasjonen er veldig tørr og den sterke vinden gjør at branner sprer seg raskt. Det er nesten som å bo i en fyrstikkeske eller en boks med opptenningsved.

RUIN: Stephanie LaFranchi (th) og Ashley LaFranchi går over ruinene av familiens ranch Oak Ridge Angus i Calistoga i California mandag etter at Kincade-brannen har totalskadet den i helgen. Noah Berger, AP, NTB scanpix

Vinden snur

Det var noe bedrede vindforhold på dagen mandag som gjorde at mannskapene fikk litt mer kontroll, men dette er ventet å snu igjen tirsdag. Det er derfor utstedt nye evakueringsordrer for innbyggere øst i Sonoma, i tillegg til de som allerede er beordret til å forlate hjemmene sine.

Over 90.000 bygninger er fremdeles i fare, så langt er 123 bygninger, av dem 57 boliger, ødelagt i brannen, mens 20 bygg, av dem 12 boliger, har fått skader. Nærmere 4.400 brannfolk er i arbeid bare med denne ene brannen.