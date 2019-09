Enstemmig høyesterett annullerte suspensjonen av Parlamentet

Statsminister Boris Johnsons suspensjon av det britiske Parlamentet er lovstridig, fastslo høyesterett i London og annullerte vedtaket.

Høyesterettsjustitiarius Brenda Hale leste opp den enstemmige dommen fra de elleve dommerne som har vurdert søksmålene mot regjeringen. Foto: Storbritannias høyesterett / AP / NTB scanpix

John Bercow sier Parlamentet må tre sammen så raskt som mulig etter at høyesterett kom fram til at suspensjonen er ulovlig. Foto: Walter Bieri / Keystone / AP / NTB scanpix

NTB

Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

– Effekten på demokratiets fundament var ekstrem, sa justitiarius lady Brenda Hale om suspensjonen og la til at den ikke kunne rettferdiggjøres.

Domstolen behandlet sist uke flere anker i søksmål knyttet til Johnsons beslutning. Tirsdag kom den enstemmige konklusjonen: Stengingen av nasjonalforsamlingen var ikke i tråd med loven.

De elleve dommerne kom fram til at retten hadde myndighet til å vurdere saken. Suspensjonen hindret Parlamentet i å utøve sin funksjon som lovgiver og holde oppsyn med regjeringen, heter det i begrunnelsen.

– Ulovlig, ugyldig og uten effekt

– Parlamentet må være i stand til å vedta lover som alle må følge. Det prinsippet ville bli undergravd dersom regjeringen kan hindre utøvelsen av denne funksjonen, sa Hale da hun tirsdag leste opp den enstemmige dommen etter en kort gjennom gang av saken.

Rettens leder sa videre at rådet til dronningen om å sende parlamentarikerne hjem, var ulovlig.

– Derfor var også vedtaket ulovlig, ugyldig og uten effekt, sa Hale.

Dermed konkluderte hun med at Parlamentet faktisk aldri hadde vært lovlig suspendert og at det er opp til Underhusets leder å avgjøre hva som er neste steg.

– Må samles umiddelbart

Speaker John Bercow sier at Underhuset nå må tre sammen så fort som mulig. Han vil ha hastemøter med partilederne for å få til dette. Lederen av Underhuset sier han ønsker høyesteretts avgjørelse velkommen.

– Dommerne har avvist regjeringens påstand om at stengingen av Parlamentet i fem uker var normal prosedyre for å forberede trontalen. Dermed har de bekreftet Parlamentets rett og plikt til å møtes i denne viktige tiden og stille regjeringen til ansvar, sier Bercow tirsdag formiddag.

Ber Johnson trekke seg

– Jeg inviterer Boris Johnson til å vurdere sin stilling og til å bli den kortest sittende statsministeren noensinne, sa Labour-leder Jeremy Corbyn på Labours partikonferanse i Brighton.

Opposisjonslederen oppfordret videre den konservative statsministeren til å holde et valg «for å velge en regjering som respekterer demokratiet».

Også de skotske og walisiske nasjonalistpartiene – SNP og Plaid Cymru – sier Johnson bør gå av.

– Hans posisjon er uholdbar, og han bør være modig nok til å gå av, sier SNPs talsperson Joanna Cherry. Hun ledet an i søksmålet 75 parlamentarikere fremmet i det skotske rettsvesenet og som var en del av høyesteretts ankebehandling.

– Vi er en rettsstat

Gina Miller, aktivisten og forretningskvinnen som sto bak ett av søksmålene, sier høyesterettsdommen ikke er en seier for noen enkeltpersoner eller saker.

– Dette er en seier for parlamentets suverenitet, for maktfordelingsprinsippet og for domstolenes uavhengighet. Kjennelsen bekrefter at vi er en rettsstat, at ingen, selv ikke statsministeren, står over loven, sa Miller utenfor retten.

– Parlamentarikerne må komme på jobb i morgen og fortsette å holde regjeringen under oppsyn, la hun til.