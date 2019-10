Samtalene mellom Nord-Korea og USA avbrutt i Sverige

Nord-Koreas forhandlere opplyser at atomsamtalene med USA i Sverige er avbrutt.

PRØVE: Nord-Korea prøveskjøt onsdag et missil fra det som Pentagon mener var en undersjøisk plattform, ikke ubåt. KCNA / AP / NTB scanpix

NTB

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Vi er skuffet over USA, som ikke tok med seg noe til forhandlingsbordet, sier Nord-Koreas forhandler Kim Myong-gil på en pressekonferanse, ifølge Dagens Nyheter.

– Nå er det opp til USA om dialogen skal gjenopptas, fortsetter han.

Opplysningene er ikke blitt kommentert fra amerikansk hold. En talsmann for USAs ambassade i Sverige, Bill Martin, opplyser at han ikke har noen nærmere informasjon om utviklingen.

Tidligere på dagen ga USAs utenriksminister Mike Pompeo uttrykk for forhåpninger om at atomsamtalene skulle få et positivt utfall, men advarte om at «mye arbeid står igjen».

Unntak fra sanksjoner?

For å få Nord-Koreas leder Kim Jong-un til å gå med på å begynne nedrustning, skal USAs president Donald Trump ha vært forberedt på å tilby tre år med unntak fra sanksjonene mot landets tekstil- og kullindustri, ifølge nyhetsmagasinet Time.

Samtalene mellom partene kom i gang tidligere på dagen lørdag, og ble dermed kortvarige. Kim Myong-gil kom til landet torsdag, og USAs spesialutsending for Nord-Korea, Stephen Biegun, ankom fredag.

Den svenske diplomaten Kent Härstedt, som er Sveriges spesialutsending til Nord-Korea og tilrettelegger for samtalene, tok imot begge utsendingene da de ankom Sverige.

Viktig svensk rolle

Sverige spiller en viktig rolle i forholdet mellom de to landene ettersom de i motsetning til USA har offisielle diplomatiske forbindelser med Nord-Korea. Sverige representerer ofte amerikanerne i kontakten med regimet i Pyongyang.

Lørdagens møte ble holdt på konferansesenteret Villa Elfvik Strand på Lidingö utenfor Stockholm. De første bilene med delegater ankom like etter klokken 9 lørdag formiddag.

Den nordkoreanske utsendingen ga uttrykk for optimisme i forkant av møtene.

– Ettersom amerikanerne har kommet med nye signaler, har jeg store forhåpninger og er optimistisk. Jeg er også optimistisk når det gjelder resultatet, sa Kim under en mellomlanding i Beijing.

– Jeg er glad for at tjenestemannsdelegasjoner fra USA og Nord-Korea nå befinner seg i Sverige til samtaler. Dialog trengs for å gjøre det mulig å få på plass atomvåpennedrustning og en fredelig løsning, skrev Sveriges utenriksminister Ann Linde på Twitter lørdag.

Arbeidsmøte

Det ble holdt tilsvarende møter i Stockholm i mars 2018 og på nytt i januar i år.

Lørdagens møte ble omtalt som et arbeidsmøte. Beslutningen om å gjenoppta samtalene ble tatt da USAs president Donald Trump møtte Nord-Koreas leder Kim Jong-un på grensen mellom Nord- og Sør-Korea i sommer, etter at et tidligere toppmøte mellom de to i Hanoi i Vietnam endte uten resultater.