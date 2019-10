Pence: Tyrkia innstiller kampene i Syria mens syriske kurdere trekker seg ut

USA og Tyrkia har inngått en avtale som innebærer at tyrkiske styrker setter militæroffensiven på pause i fem døgn for å la syrisk kurdermilits trekke seg ut.

USAs visepresident Mike Pence kunngjorde torsdag kveld at Washington og Ankara er enig om en avtale som stanser den tyrkiske militæroffensiven i fem døgn. Foto: AP / NTB scanpix

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan møtte torsdag USAs visepresident Mike Pence i Ankara. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

USAs visepresident Mike Pence kunngjorde at det er enighet om våpenhvile i Ankara torsdag kveld etter møter med president Recep Tayyip Erdogan. Det er foreløpig uklart når kampene skal opphøre, og Tyrkias utenriksminister sier at det ikke dreier seg om noen våpenhvile.

Avtalen innebærer at Tyrkia skal sette militæroperasjonen på pause i 120 timer slik at kurdisk milits kan trekke seg ut av den såkalte «sikkerhetssonen» som tyrkerne har angitt.

Den tyrkiske militæroperasjonen skal avsluttes etter at kurdisk milits har gjennomført sin tilbaketrekning, ifølge Pence.

Avtalen innebærer at USA ikke innfører ytterligere sanksjoner mot Tyrkia. Men sanksjonene som USA innførte mandag, blir stående inntil en permanent våpenhvile er på plass, uttalte Pence på en pressekonferanse i USAs ambassade i Ankara torsdag kveld.

USA innførte mandag sanksjoner mot tre tyrkiske statsråder, samt 50 prosent toll på tyrkisk stål, som straff for at Tyrkia gikk inn i den nordøstlige delen av Syria onsdag i forrige uke.

Sikkerhetssone

Tyrkia sier hensikten med offensiven er å etablere en buffersone som går fra den tyrkiske grensen og 32 kilometer inn i Syria, over en strekning på 444 kilometer, i den nordøstlige delen av Syria.

Pence sa at USA har forståelse for Tyrkias behov for å etablere en buffersone langs grense nordøst i Syria.

– Vi anerkjenner viktigheten og betydningen av en sikkerhetssone, sa Pence, som sa at USA og Tyrkia er enige om viktigheten av å beskytte religiøse minoriteter som kristne og yazidier i regionen.

– Vi skal få på plass fred og sikkerhet i regionen. Det er jeg sikker på, sa Pence torsdag kveld.

– Ingen våpenhvile

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu holdt en egen pressekonferanse bare minutter etter Pence torsdag kveld. Der slo Cavusoglu fast at det ikke dreier seg om noen våpenhvile.

– Vi suspenderer operasjonen. Dette er ingen våpenhvile. Vi kan bare stanse offensiven når alle terroristelementer har trukket seg fullstendig tilbake fra sikkerhetssonen, sa utenriksministeren.

Cavusoglu sa at USA og Tyrkia er enig om at den syriskkurdiske militsen YPG, som har samarbeidet med USA i kampen mot IS, men som av Tyrkia anses for å være en terrorgruppe, skal ødelegge sine festningsverk langs grensen.

YPG-militsen har inngått i den kurdiskdominerte alliansen SDF, som i fem år var USAs allierte i krigen mot IS i Syria. Tyrkia mener YPG er knyttet til den forbudte PKK-geriljaen i Tyrkia. PKK er definert som en terrororganisasjon av Tyrkia, EU og USA.