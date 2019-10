Opposisjonen til frontalangrep på Johnsons brexitplan

Boris Johnson møtte kraftig motstand da han presenterte sitt brexitforslag for Underhuset torsdag. «Useriøst» og «ikke gjennomførbart» var opposisjonens dom.

Motstanden var kraftig og umiddelbar da Boris Johnson presenterte sitt siste brexitforslag for Underhuset. Foto: Parlamentet / AP / NTB scanpix

NTB

Etter at planen ble offentliggjort og levert til EU onsdag, hadde parlamentarikerne kunnet sove på forslaget og forberede seg på debatten i Parlamentet. De sparte ikke på kruttet.

Labour-leder Jeremy Corbyn var først ute da statsministeren hadde holdt sitt innlegg. Han sa forslaget som nå ligger på bordet, bare stokker litt om på planer som allerede er avvist.

Verre enn May

– Dette er verre enn Theresa Mays plan, sa Corbyn. Han sa at både næringslivet og fagforeningene er mot planen, som han beskrev som «useriøs» og «ikke gjennomførbar».

– Den vil skade Nord-Irlands økonomi, undergrave fredsavtalen og svekke arbeideres rettigheter. Etter å ha sagt at den ikke ønsker noen grenser i Nord-Irland, foreslår regjeringen nå to grenser, påpekte Labour-lederen.

Ifølge Johnsons forslag skal Nord-Irland følge EUs regelverk og være en del av det indre markedet, men ikke være i tollunion med EU. Dermed blir det en tollgrense mot Irland og en handelsgrense mot resten av Storbritannia.

Skotsk samtykke

Ian Blackford i det skotske nasjonalistpartiet SNP sa regjeringens forslag ikke er akseptabelt, ikke vil fungere og ikke kan gjennomføres.

– Dette er en plan som er skapt for å mislykkes, og det vet han. Det handler om å legge skylden på noen andre, nemlig EU, når forslaget blir avvist, sa Blackford.

– Dette vil ta oss ut av EU, ut av tollunionen og ut av det indre markedet, mot vår vilje.

Blackford pekte også på at Nord-Irlands selvstyremyndigheter – som har vært suspendert i snart tre år – må gi sitt samtykke til ordningen som er skissert. SNP-representanten etterlyste det samme for Skottland.

– Hvor er punktet om samtykke fra det skotske folket, som stemte for å bli i EU og hvis stemme ikke blir hørt? Og hvorfor er det greit at Nord-Irland forblir i det indre markedet og ikke Skottland, ville han vite.

Ville ha svar om utsettelse

Både Blackford og Corbyn spurte også om Johnson vil rette seg etter loven som pålegger ham å be EU om en utsettelse for å unngå en utmelding uten en avtale.

Statsministeren, som sa han var skuffet over tonen til de to motstanderne, sa allerede i sitt åpningsinnlegg at dersom EU ikke var villig til å være fleksible, så vil britene forlate unionen uten en avtale.

– Det vil være et nederlag for statsmannskunsten på begge sider, sa Johnson og gjentok dermed en velkjent formulering.

– Grunnleggende problemer

Også fra irsk hold brukes «uakseptabelt» til å beskrive det britiske forslaget til en alternativ løsning for irskegrensen.

– Hvis dette er det endelige forslaget, så blir det ingen avtale, sier Irlands utenriksminister Simon Coveney, ifølge BBCs Jayne McCormack.

Coveney tror Johnson vil ha en avtale og sier onsdagens forslag er et skritt i riktig retning, skriver hun på Twitter. Men Coveney sier det fortsatt er grunnleggende problemer i spørsmålet om toll og om samtykke fra selvstyremyndighetene.

EU ser fortsatt problemer

Også EU står ved onsdagens uttalelse om at det er «problematiske punkter» i forslaget: De sier ballen fortsatt er på Storbritannias banehalvdel.

– Det må jobbes ytterligere med forslaget, og den jobben er det Storbritannia som må gjøre, sa EU-kommisjonens talsperson Natasha Bertaud på en pressebrifing i Brussel torsdag.

EU har lovet å gå grundig gjennom forslaget for å se om det kan danne grunnlag for en siste runde med forhandlinger i dagene og ukene som kommer.