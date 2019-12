Flere knivstukket i synagoge i New York

Flere personer skal lørdag kveld ha blitt knivstukket i en synagoge i Monsey i New York, ifølge medier. En person skal være pågrepet.

NTB

Ifølge mediene jakter politiet en mørkhudet, maskert mann som plutselig begynte å knivstikke folk i en synagoge. Andre medier melder at hendelsen fant sted i huset til en rabbiner. Ifølge nyhetsbyrået AP ble rabbinerens hus brukt som synagoge.

Ifølge CBS News feiret de involverte hanukka da knivstikken startet. Ifølge lokale medier brukte mannen en machete.

Den jødiske organisasjonen OJPAC melder på Twitter at de første meldingene om knivstikkingen kom inn klokken 21.30 lørdag kveld.

15 personer skal være skadd, melder Daily Mail og flere andre medier. For to av dem er tilstanden kritisk, ifølge OJPAC.

Gjerningsmannen skal ha flyktet fra åstedet i en bil, men skal være pågrepet.

– NYPD har lokalisert bilen og en mulig mistenkt. Vi har etterforskere som er på tur til stedet for å jobbe sammen med NYPD, sier en politimester i et videointervju publisert av journalist Chris Eberhart for Lohud.

Antiterrorpoliti følger situasjonen

Politiet i Clarkstown skriver på Twitter at de er på stedet for å bistå lokalt politi. Også politiets antiterrorgruppe i New York bekrefter situasjonen og skriver på Twitter at de «følger nøye med».

Det samme sier riksadvokat Letitia James, som på Twitter skriver at hun er dypt opprørt over situasjonen.

– Det er nulltoleranse for hathandlinger av noe slag, skriver hun.

– Jeg står sammen med det jødiske samfunnet i kveld og hver kveld, tilføyer riksadvokaten hun.

Bøn er ikke nok

Distriktsadvokat Eric Gonzales i Kings County i Brooklyn skriver på Twitter at han er skremt og rasende etter «det meningsløse angrepet».

– Vi står i solidaritet med det jødiske samfunnet, men våre bønner og støtte er ikke nok. Vit at jeg vil jobbe utrettelig for å luke ut hatet og antisemittismen som har rystet samfunnene våre, skriver han.

Organisasjonen for jøder i Amerika skriver på Twitter at de ber for ofrene og håper at gjerningsmannen raskt blir pågrepet.

Monsey i New York har rundt 18.000 innbyggere.

