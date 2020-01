Norske styrker kan bli kastet ut av Irak

Iraks nasjonalforsamling ber regjeringen om å kaste den USA-ledede militærkoalisjonen mot IS ut av landet. Det kan også berøre rundt 70 norske soldater i Irak.

KREVER: Iraks folkevalgte krever at landets regjering må kaste ut den USA-ledede militærkoalisjonen som er i landet. Dette bildet fra september viser amerikansk befal under en seremoni på en militærbase i Bagdad. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

– Nasjonalforsamlingen har stemt for å be regjeringen om å avbryte sin forespørsel om hjelp fra den internasjonale koalisjonen til å bekjempe IS, sier nasjonalforsamlingens leder Mohammed Halbusi i en uttalelse søndag.

Resolusjonen ble vedtatt to dager etter at USA likviderte den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani i et droneangrep i Bagdad.

Likvideringen har ført til en svært spent situasjon i Midtøsten, og Iran har sverget å hevne angrepet.

Ser reell fare

USAs utenriksminister Mike Pompeo mener iranske angrep nå er en sannsynlighet.

SØRGETOG: Flere hundre tusen mennesker deltok søndag i sørgeopptog for den drepte generalen Qasem Soleimani, her fra byen Mashhad. Foto: AP / NTB scanpix

– Vi mener det er reell fare for at Iran vil trå feil og bestemme seg for å gå etter noen av styrkene våre, militære styrker i Irak eller soldater i det nordøstlige Syria, sa Pompeo til Fox News søndag.

USA har rundt 60.000 soldater i regionen, deriblant 5.200 i Irak. Samtidig er forsterkninger på vei.

Norge med i kjernegruppe

Det norske forsvaret har for sin del bidratt med styrker i Irak siden 2015 i operasjon Inherent Resolve.

De norske soldatene er i landet på invitasjon fra irakiske myndigheter og er del av en kjernegruppe på 20 land i den amerikanskledede koalisjonen mot ekstremistgruppen IS i Irak og Syria.

Norge vil nå diskutere nærværet med Irak, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

– Nå er det sånn at vi er i Irak på ønske fra de irakiske myndighetene. Det betyr at vi nå har kontakt med irakiske myndigheter for å høre hva dette innebærer for norske styrker, og vi har selvfølgelig kontakt med de andre landene som er del av koalisjonen, sier Solberg til TV 2.

Samtidig har Nato innkalt til hastemøte mandag om den spente situasjonen som har oppstått.

Potensielt mål

ADVARER: USAs utenriksminister Mike Pompeo mener det nå er en stor fare for at Iran vil angripe amerikanske mål. Foto: AP / NTB scanpix

Den norske styrken består av om lag 70 personer og befinner seg ved Al Asad-leiren i Anbar-provinsen. Nordmennene driver hovedsakelig med trening av irakiske sikkerhetsstyrker.

Kim André Kaspersen, som er major i den norske styrken, sier til NRK at de norske soldatene er forberedt på mange scenarioer som kan komme til å utspille seg.

Han erkjenner at leiren nå kan være et potensielt mål.

– At basen vi er en del av, kan bli angrepet, er selvfølgelig en mulighet. Nå er amerikanske styrker lokalisert i ganske mange plasser i verden, så et angrep kan forekomme en annen plass, sier Kaspersen til NRK.

Kaspersen legger til at det ikke har vært noen konkret trussel mot leiren, og at situasjonen ikke tilsier at det er nødvendig med evakuering nå.

Markeringer

Både i Iran og i Libanon ble det søndag holdt store markeringer til ære for Soleimani, som ledet elitestyrken Quds i den iranske Revolusjonsgarden. Generalen ble regnet som hjernen bak Irans militære og politiske strategi i regionen.

I Libanons hovedstad Beirut sa sjiabevegelsen Hizbollahs leder Hassan Nasrallah at likvideringen er starten på en ny fase for Midtøsten.

Nasrallah fastholdt at likvideringen må hevnes.

– USA drepte Soleimani og hans følge. De vil betale prisen, sa han.

Publisert: Publisert 5. januar 2020 16:06 Oppdatert: 5. januar 2020 19:43

