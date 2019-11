Minst fire eksplosjoner på kjemisk anlegg i Texas

Flere eksplosjoner har gått av på et kjemisk anlegg i Texas i USA onsdag. Åtte personer fikk mindre skader, og 60.000 beboere i fire byer er evakuert.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Tykk røyk velter ut av fabrikken i Port Neches i Texas. Foto: Kim Brent / AP / NTB scanpix

Rådhuset i Port Neches i Texas var en av mange bygninger som fikk alle vinduene blåst ut av eksplosjonene onsdag 27. november. Foto: Kim Brent / The Beaumont Enterprise / AP / NTB scanpix

En stor røyksky siver opp fra det kjemiske anlegget, hvor flere eksplosjoner gikk av onsdag. Nå blir 60.000 beboere evakuert. Foto: Marie D. De Jesus / AP / NTB scanpix

Roger Wallace fikk vinduer og dører i hjemmet blåst inn av eksplosjonene onsdag 27. november i Port Neches i Texas. Foto: Kim Brent / The Beaumont Enterprise / AP / NTB scanpix

NTB

De to første eksplosjonene rystet anlegget til Texas Petrochemicals Group (TPC) i byen Port Neches i Sørøst-Texas med 13 timers mellomrom. Tre personer ble sendt til sykehus, det var to arbeidere ved fabrikken og en oppdragsgiver, ifølge The New York Times.

Ifølge HMS-ansvarlig i TPC, Troy Monk, er de tre nå ute av sykehuset, og de 30 andre som befant seg på anlegget da det smalt, er gjort rede for.

Krisekoordinator i Jefferson County, Mike White, opplyser at fem beboere i Port Neches er blitt behandlet for mindre skader som følge av eksplosjonene, stort sett forårsaket av knust glass.

Den første eksplosjonen gikk av natt til onsdag. Eksplosjonen var så kraftig at vinduer i bygninger flere kilometer unna ble blåst ut, og på sosiale medier begynner det å dukke opp skremmende bilder av folks boliger der vinduer er blåst ut, garasjedører og tak deformerte eller kollapset.

Beboere Port Neches, samt de nærliggende byene Groves, Port Arthur og Nederland ble beordret evakuert . Beboere og ansatte på pleiehjem, helsearbeidere og pasienter på sykehus, samt ansatte på raffinerier er unntatt fra evakueringspålegget.

Mirakel at ingen døde

Ifølge den lokal TV-stasjonen KPRC2 ble det utstedt evakueringsordre fra dommer i Jefferson County Jeff Branick klokka 15:30 lokal tid for alle som befant seg eller bor i en radius av sju kilometer fra anlegget, på grunn av fare for nye eksplosjoner. Brannmannskaper klarte ikke å slokke brannen etter den første eksplosjonen, og etter drøyt tolv timer med brann gikk flere eksplosjoner av onsdag ettermiddag.

– Det var mer enn to eksplosjoner. Det som trolig var den fjerde eksplosjonen sendte av gårde en stålsøyle som en rakett. Hvis en av de søylene skulle bli skutt ut igjen og lande i et tankområde, ville det kunne ende mer katastrofalt, sa Branick til KPRC2.

Ifølge Branick er det et mirakel at ingen liv gikk tapt. Han sier en av arbeiderne fikk brannsår, mens de to andre to fikk behandling for brukket håndledd og beinbrudd. Dommeren bor selv nær anlegget og sier han ble vekket av det første smellet rundt klokka 1 natt til onsdag. Alle ytterdører i huset hans ble blåst inn av trykket fra eksplosjonen.

Søksmål allerede

De evakuerte bor innenfor en radius av 6,5 kilometer fra fabrikken, som ligger om lag 13 mil fra storbyen Houston. Årsaken til eksplosjonen er ikke kjent. Monk sier TPC vil igangsette en intern gransking av ulykken. De har foreløpig ikke full oversikt over ødeleggelsene.

Det produseres kjemiske og petroleumsbaserte produkter ved anlegget. Eksplosjonen skal ha skjedd på et område som produserer butadien, et kjemisk produkt brukt i blant annet syntetisk gummi. Det jobber 175 fast ansatte og 50 innleide arbeidere ved anlegget.

Ifølge lokale medier er et gruppesøksmål allerede anlagt mot TPC group av advokatfirmaet Provost Humphreys på vegne av alle innbyggere i Port Neches som har fått eiendom ødelagt på grunn av eksplosjonene. Der listes det opp ødeleggelser på tak, vinduer og dører.