Medier erfarer: Maltas statsminister går av

Maltas statsminister Joseph Muscat ventes å trekke seg etter påstander om at hans medarbeidere kan knyttes til drapet på en gravejournalist.

For mindre enn 20 minutter siden

Maltesiske medier melder at Maltas statsminister Joseph Muscat er ventet å trekke seg med umiddelbar virkning etter spekulasjoner om at hans nære medarbeidere kan knyttes til drapet på en gravejournalist. Foto: Jonathan Borg / AP / NTB scanpix

NTB

Ved 20-tiden fredag kveld har det foreløpig ikke kommet meldinger fra Maltas statsminister om at han går av.

Den maltesiske avisa Times of Malta meldte fredag ettermiddag at Muscat hadde informert sine kollegaer at han vil trekke seg når forretningsmannen Yorgen Fenech formelt blir siktet for drapet på gravejournalisten Daphne Caruana Galizia (53) i 2017.

En annen maltesisk avis, Malta Today, melder at Muscat ville trekke seg når hans erstatter er klar de kommende ukene.

Krever at statsministeren går av

Etterforskningen av journalistdrapet har satt regjeringen i EU-landet under voldsomt press.

Drapet på journalisten Daphne Caruana Galizia ble bestilt og betalt med 150.000 euro, har en av de siktede forklart i avhør. Ifølge Times of Malta og flere andre medier, er oppdragsgiveren pekt ut til å være statsminister Joseph Muscats tidligere stabssjef.

Tidligere denne uka gikk stabssjefen, Keith Schembri, av. Det samme gjorde to ministre i Muscats regjering.

Korrupsjonsanklager

I flere dager har demonstranter samlet seg utenfor Muscats kontorer for å kreve hans avgang. Onsdag krevde opposisjonen det samme, men statsministeren nektet.

Daphne Caruana Galizia ble drept av en bilbombe 16. oktober 2017. Bare måneder før journalisten ble drept anklaget hun regjeringsmedlemmer og personer med nære forbindelser til regjeringen for korrupsjon gjennom et Dubai-registrert selskap ved navn 17 Black.

I forrige uke ble eieren av selskapet, forretningsmannen Yorgen Fenech, pågrepet mistenkt for å stå bak det politiet tror var et bestillingsdrap.

Siden pågripelsen har drapsetterforskningen fått stadig større politiske konsekvenser.