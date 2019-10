Sterke reaksjoner etter funn av 39 døde i lastebil i Sør-England

Reaksjonene er sterke etter nyheten om at 39 mennesker er funnet døde i en lastebil sørøst i England. Sjåføren er mistenkt for drap.

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

RYKKET UT: Nødetatene rykket ut til lastebilen, som sto på et industriområde i byen Grays. UK Pool / UK Pool

NTB

Det var den lokale nettavisen Echo som først meldte om saken. Det skal være 38 voksne og én tenåring som er funnet døde i lastebilens lasterom, inne på et industriområde i byen Grays øst for London.

Politiet tror lastebilen kom fra Bulgaria, men opplyser at det kan ta lang tid å identifisere de døde. De rykket ut til området natt til onsdag, men først på formiddagen ble saken kjent.

Politiet jobbet onsdag på industriområdet der en lastebil ble funnet med 39 døde mennesker i byen Grays like øst for London. Stefan Rousseau / PA via AP / NTB scanpix

Den 25 år gamle lastebilsjåføren fra Nord-Irland er pågrepet og etterforskes for drap.

Forferdelse og sjokk beskriver politikernes og andre samfunnstoppers reaksjoner etter hvert som saken ble kjent onsdag.

– Dette er en tragedie vi ikke kan forestille oss og dypt hjerteskjærende, sa statsminister Boris Johnson da han møtte til spørretime i Parlamentet onsdag, ifølge BBC.

Gjennom Irland?

Han opplyste at innenriksdepartementet, som også har ansvar for justisfeltet, vil arbeide tett med politiet i Essex for å finne ut hva som har skjedd.

Den irske statsministeren Leo Varadkar omtaler det hele som en menneskelig tragedie, og opplyste at de undersøker om lastebilen hadde kjørt gjennom Irland.

Storbritannias statsminister Boris Johnson kaller funnet av 39 døde mennesker i en lastebil for hjerteskjærende. Han kommenterte saken i Underhuset i Parlamentet onsdag. Bildet er fra tirsdagens Brexit-debatt i Underhuset. Jessica Taylor /AP / NTB scanpix

Politiet mener lastebilen kom til Storbritannia lørdag, via havnen Holyhead i Wales. Havna ligger ved Irskesjøen og har blant annet ankomster fra Dublin.

Det ville i så fall være en uvanlig rute for en lastebil som skal fra Bulgaria til Storbritannia. Men Seamus Leheny i det nordirske transportforbundet FTA påpeker at dette kan ha blitt oppfattet som en lettere rute, ettersom sikkerhetskontrollene har blitt trappet opp i Dover og Calais, et viktig krysningspunkt mellom det europeiske fastlandet og Storbritannia.

En alternativ rute går fra Cherbourg eller Roscoff i Frankrike til den irske havnen i Rosslare. Deretter kan lastebilen ha kjørt til Dublin før en ny ferge kan ha tatt den til Holyhead.

– Det er en lang omvei, som vil ta en ekstra dag, konstaterer Leheny, ifølge BBC.

Farlig menneskesmugling

Richard Burnett i det britiske godstransportforbundet RHA bekrefter at kontrollene har økt i Dover og Calais og mener det er lite sannsynlig at bilen var blitt kontrollert.

– Denne tragedien viser faren med at migrantgjenger smugler mennesker i lastebiler, sier han, ifølge The Guardian.

Den britiske avdelingen av Amnesty International kaller saken hjerteskjærende, skriver Sky News.

– Folk som er tvunget til å velge farlige og noen ganger dødelige ruter til Storbritannia, gjør det fordi den nåværende innvandringspolitikken nekter dem trygge og lovlige alternativer, sier Steve Valdez-Raymonds, som er Amnestys ansvarlige for flyktningers og innvandreres rettigheter.

Dover-tragedien

Tragedien vekker minner om en sak som rystet britene i juni 2000. Den gang ble 58 kinesiske immigranter funnet døde i en lastebil ved Dover. En nederlandsk lastebilsjåfør ble året etter dømt til 14 års fengsel for drap.

Ofrene ble kvalt etter at sjåføren stengte den eneste lufteluken for å unngå at menneskesmuglingen skulle bli avdekket på fergen mellom Zeebrugge og Dover. To personer overlevde så vidt og vitnet i rettssaken mot sjåføren og den kinesiske tolken Ying Guo, som fikk seks års fengsel for menneskesmugling.