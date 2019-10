39 personer funnet døde i lastebil i Essex

En drapsetterforskning er satt i gang etter funnet av 39 døde personer i en lastebil i Grays i Essex, melder nyhetsnettstedet Echo og Sky News.

RYKKET UT: Nødetatene rykket ut til lastebilen, som sto på et industriområde i byen Grays.

NTB

Det skal være snakk om 38 voksne personer og en tenåring. Den 25 år gamle sjåføren av bilen, en mann fra Nord-Irland, er pågrepet, mistenkt for drap.

Politiet sier de tror lastebilen kom fra Bulgaria.

– Vi jobber med å identifisere ofrene, men vi antar at det vil ta lang tid, sier politiinspektør Andrew Mariner ved Essex-politiet, den lokale nettavisen Echo.

Nødetatene rykket ut til lastebilen, som sto på et industriområde i byen Grays natt til onsdag, men alle ofrene ble erklært døde på stedet. Lastebilen antas å ha kommet til England lørdag 19. oktober via havna i Hollyhead ved Irskesjøen, ifølge politiet.

– Dette er en tragisk hendelse der et stort antall mennesker har mistet livet, konstaterer Mariner.

Industriområdet er sperret av mens politiet undersøker åstedet.

Regjeringen er forferdet

Statsminister Boris Johnson sier han er forferdet over hendelsen.

– Jeg mottar jevnlige oppdateringer og innenriksdepartement vil jobbe tett med politiet i Essex for å finne ut hva som har skjedd. Mne tanker er hos dem som har mistet livet og deres kjære, skriver han på Twitter.

Innenriksminister Priti Patel skriver på Twitter at hun er sjokkert og lei seg over nyheten.

– Vi må gi politiet rom til å gjennomføre sine undersøkelser, skriver hun.

Dover-tragedien

I juni 2000 ble britene rystet av en lignende sak, da 58 kinesiske immigranter ble funnet døde i en lastebil ved Dover. En nederlandsk lastebilsjåfør ble året etter dømt til 14 års fengsel for drap.

Ofrene ble kvalt etter at sjåføren stengte den eneste lufteluka for å unngå at menneskesmuglingen skulle bli avdekket på ferja mellom Zeebrugge og Dover. To personer overlevde så vidt og vitnet i rettssaken mot sjåføren og den kinesiske tolken Ying Guo, som fikk seks års fengsel for menneskesmugling.