Kina utsetter årets Folkekongress på grunn av virusutbruddet

Virusutbruddet fører til at Folkekongressen i Kina utsettes for første gang på flere tiår.

Statlige kinesiske medier meldte om utsettelsen mandag.

Virusutbruddet har så langt kostet 2.592 personer livet i landet, ifølge de siste tallene som er offentliggjort.

Samtlige, så nær som én av de døde, er registrert i den hardest rammede Hubei-provinsen.

3.000 representanter

Den årlige kongressen i Kinas kommunistparti samler hele toppsjiktet i partiet, blant dem president Xi Jinping. Kongressen er formelt sett Kinas øverste statsorgan og lovgivende forsamling og omfatter rundt 3.000 representanter. Nå har mange av dem nok med å bedrive virusbekjempelse i sine hjemmeregioner.

Begrenset bevegelsesfrihet og karantene i flere områder skaper også praktiske utfordringer for deltakerne. Ledelsen for Kinas kommunistparti skal heller ikke være lystne på å bli filmet og fotografert med ansiktsmasker all den tid de vil forsøke å gi inntrykk av å ha kontroll på situasjonen.

Folkekongressen, som skulle begynne 5. mars og vare i rundt ti dager, er nå utsatt på ubestemt tid.

Ingen normalitet

I forkant av beslutningen uttalte professor i kinesisk politikk Ling Li ved universitetet i Wien at det ville være urimelig å ikke utsette kongressen.

– Å avholde kongressen vil gi inntrykk av en desperat holdning fra myndighetene for å opprettholde et inntrykk om en politisk normalitet som ikke finnes, sa han.

Andre har pekt på utfordringene med å fokusere på økonomisk vekst og fremtidstro midt i en situasjon man ikke vet utfallet av.

Mandag besluttet også kinesiske myndigheter å reversere en oppmykning av karantenen i Wuhan, byen i Hubei-provinsen som var senter for utbruddet før jul.

Wuhan har 11 millioner innbyggere og har vært avstengt siden 23. januar i et forsøk på å begrense smitten.

