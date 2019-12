Justiskomiteen har vedtatt tiltalebeslutning mot Trump – avstemning i plenum om få dager

Justiskomiteen i Representantenes hus har vedtatt tiltalebeslutningen mot president Donald Trump og sendt den videre til plenumsforsamlingen.

Justiskomiteen i Representantenes hus har vedtatt tiltalepunktene mot president Donald Trump. Foto: Foto: Patrick Semansky / AP / NTB scanpix

Avstemningen i plenum er ventet i neste uke. Hvis den stemmer ja til riksrett, blir Trump den tredje presidenten i amerikansk historie som stilles for riksrett.

Det er imidlertid Senatet som har ansvar for å gjennomføre riksrettssaker, og der har Trumps eget parti, Republikanerne, flertall.

Fredagens møte i justiskomiteen varte i kun 10 minutter, og alle representantene stemte i tråd med partilinjen. Dermed ble det 23 demokrater som stemte for og 17 republikanerne imot.

Det hvite hus kaller avstemning for en «desperat forestilling».

Lang debatt

Torsdag holdt komiteen en 14 timer lang debatt om tiltalen. Her forsøkte republikanerne blant annet å endre artiklene i tiltalen, men alle forslagene ble avvist av demokratene.

Tiltalen mot Trump består av to punkter. I det ene punktet anklages han for maktmisbruk, i det andre for å hindre Kongressens etterforskning.

Demokratene har også flertall i plenumsforsamlingen, og det er ventet at det vil bli flertall for riksrett.

Avviser alle anklager

Trump selv har avvist alle anklagene og kalt det en hekseprosess.

Anklagene er knyttet til en telefonsamtale som Trump hadde med Ukrainas president i juli, der Trump ber ham etterforske USAs tidligere visepresident Joe Biden og Bidens sønn Hunter.

Biden kan bli Trumps hovedutfordrer i presidentvalget neste år, og Demokratene mener at Trump har misbrukt sin makt som president ved å forsøke å få en fremmed makt til å sverte en politisk rival.

De mener også at Trumps motiv for å holde tilbake militær bistand til Ukraina i sommer, var å presse Ukraina til å kunngjøre en etterforskning.

Pause vakte reaksjoner

Da justiskomiteens leder Jerrold Nadler besluttet å utsette avstemningen til fredag etter et 14 timer langt opphetet møte, vakte det sterke reaksjoner blant republikanerne.

Nadler ville at komitémedlemmene skulle bruke tiden til å reflektere og gå gjennom sin egen samvittighet før de ga sin stemme, mens republikanerne svarte med å rope «Utrolig!» og «De vil bare komme på TV».

– Dette er kengurudomstolen som vi har snakket som. De bryr seg ikke om reglene, de har bare én ting, sitt hat mot Trump, sa republikaneren Doug Collins.

Trump selv var svært fornøyd med partikameratenes opptreden.

– De var fantastiske i går, skrev presidenten på Twitter fredag morgen.

Det er første gang i amerikansk historie at en president som søker om å bli gjenvalgt, risikerer å bli stilt for riksrett.