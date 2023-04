Kreml kaller finsk Nato-medlemskap «et angrep på Russlands sikkerhet»

Myndighetene i Russland raser mot Finlands inntreden i Nato og sier de vil bli tvunget til å gjøre mottiltak.

Den russiske forsvarsministeren Sergej Sjoigu mener Finlands tilslutning til Nato skaper et potensiale for utvidelse av krigen i Ukraina.

NTB

Kremls talsmann Dmitrij Peskov kaller det finske Nato-medlemskapet et angrep på Russlands sikkerhet.

– Dette tvinger oss til å gjøre mottiltak på både den taktiske og strategiske fronten, sier Peskov.

Tirsdag varslet Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu at Belarus hadde fått Iskander-missiler. Slike raketter kan utstyres med kjernefysiske stridshoder. Ifølge Reuters har Sjojgu også uttalt at Finlands tilslutning til Nato skaper fare for en «betydelig utvidelse» av konflikten i Ukraina.

Russland har tidligere uttalt at de vil styrke sin militære tilstedeværelse opp mot den finske grensen.

Nettsidene til den finske riksdagen er blitt utsatt for et overbelastningsangrep, noen timer før landet formelt blir medlem av Nato. Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet.