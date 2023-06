Alle busser og trikker stanses i Frankrike

Frankrikes regjering stopper all offentlig transport med buss og trikk fra klokka 21 fredag kveld, melder innenriksdepartementet.

Ada Emilie Persent

Tiltaket er ett av flere som er tatt for å roe situasjonen. Det er uro og sammenstøt rundt om i Frankrike etter at en politimann skjøt og drepte en 17-åring. Politimannen er pågrepet og siktet for drap.

Også salg av fyrverkeri blir stanset, og regjeringen sier at den vurderer alle muligheter for å få ro og orden. Regjeringen har hatt to krisemøter siden opptøyene startet, og president Emmanuel Macron lovet fredag å sette mer politi ut i gatene.