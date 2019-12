Elleve skutt i New Orleans

Elleve personer er skutt og såret i New Orleans i USA. Tilstanden skal være kritisk for to av dem, ifølge lokale medier.

NTB

Skytingen skjedde klokken 3.25 natt til søndag på Canal Street.

– Tilstanden er kritisk for to personer. Ingen er mistenkt, men en person er blitt innbrakt av politiet, melder WWL-TV.

Politi som var like ved da skytingen skjedde, hørte skuddene og trodde det var de som ble beskutt, melder den lokale fjernsynsstasjonen Fox 8.

Politiet opplyste først at ti personer ble såret. Tidlig søndag morgen oppjusterte politiet tallet til elleve etter at en person oppsøkte sykehus på egen hånd. Politiet skriver på Twitter at personen som ble innbrakt, ikke er pågrepet, men at vedkommendes tilknytning til saken fortsatt undersøkes. Ingen er pågrepet så langt og etterforskningen pågår, skriver politiet.